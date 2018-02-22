Мнение: как США ни пыжатся, их деньги на "успех" Украины вылетают в трубу

В США объяснили, зачем потратили на Украину более $2 млрд. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов высказал мнение, что на Западе в "успех" Киева верят все меньше.

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан рассказал, что Вашингтон инвестировал в "успех" Киева более двух миллиардов долларов. Об этом он заявил в ходе выступления в академии МИД Украины, сообщается на Facebook-странице посольства США в Киеве.

Дипломат утверждает, что "успешная Украина является одним из наибольших страхов" России. "США инвестировали в успех Украины, оказав помощь более чем на два миллиарда долларов для достижения этой цели", – отметил Салливан.

По его словам, Вашингтон поддерживает Киев в связи с тем, что Украина обладает большим неиспользованным "потенциалом".

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов высказал мнение, что на Западе в это верят все меньше.

"Видимо, в США, на Западе считают, что если россияне увидят, как в "демократической", прозападной Украине "процветает" жизнь, то россияне прозреют и повернутся лицом к Западу, соответственно, перестанут поддерживать нынешнее правительство в России. Публично подобное высказывал (американский миллиардер Джордж) Сорос на первых порах, пока не обиделся на (президента Украины Петра) Порошенко. Сорос заявлял, мол, Запад должен поддерживать Украину, вливать туда миллиарды долларов, видимо, надеясь откусить свой кусок – этим он занимался в подобных конфликтах, и не только на Украине. Но как Запад ни пыжится, как ни старается, какие бы деньги ни дает Украине, все это вылетает в трубу. Это бездонная яма. И в Америке, и на Западе это все больше понимают, и Сорос это понял. Поэтому можно долго говорить, мол, "успешная" Украина станет примером для России, просто верят в это на Западе все меньше и меньше", – сказал Владимир Корнилов.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter