Мнение: часть активистов Майдана "приходит в себя"

Поэтесса Евгения Бильченко, которая была участницей протеста на Майдане, заявила, что раскаивается в этом. Это заявление в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Андрей Суздальцев.

Поэтесса Евгения Бильченко, которая была активной участницей протеста на Майдане, раскаялась за события 2014 года и попросила прощения у Одессы и Донбасса. Об этом говорится в заявлении на ее сайте.

Поэтесса уверена, что ее соотечественники выходили на площади в 2014 году ради свободы и защиты прав человека, однако в результате Украина стала одной из самых несвободных стран в мире. Бильченко пишет, что, побывав на востоке страны как волонтер, она убедилась, что "Украина ведет гражданскую и гибридную войну против своего населения".

"Я обращаюсь к тебе, Европа, хочешь ли ты быть локальным транслятором глобального американизма и ждать, что такой же мир явится к тебе в дом? Ничего нет в бархатных революциях хорошего, кроме сердец тех первых вышедших на площадь людей, которых положили на алтарь олигархических интересов и которых я не могу ни забыть, ни предать, – остается только взять на себя вину. Мир, прости нас. Донбасс и Одесса, простите нас, мы не ведали, что творим, и только у Бога неведение является смягчающим обстоятельством", – заключает Бильченко.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Евгении Бильченко.

"Те люди, которые организовывали Майдан, получали на него деньги – в разгар "евромайдана" он обходился в 1,5-2 млн долларов в сутки – подвозили людей из регионов, работали с теми предателями, которые нашлись в рядах правоохранительных органов, они ни в чем не раскаиваются и не раскаются. Были на Майдане и такие люди, которые приезжали и приходили ради заработка. Зимний период, работы в регионах нет, люди зарабатывали тем, что сидели в этих палатках, получали деньги и все прекрасно с самого начала знали. А вот те, которые приходили "по велению души" – они могут сравнить ситуацию. Эта часть активистов начинает теперь приходить в себя, убедившись, что Майдан оказался в результате катастрофой для Украины… Так что, наверное, какое-то отрезвление будет. Но вряд ли массовое, потому что пропаганда на Украине работает очень интенсивно", – считает Андрей Суздальцев.

Евгения Бильченко получила известность после публикации стихотворения "Кто я?", посвященного событиям на Евромайдане. Называла себя волонтером запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор". Украинские СМИ называли Бильченко "поэтом Майдана".

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