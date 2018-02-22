Мнение: поставка Швеции установок Patriot – этап по ее вовлечению в НАТО

США согласовали поставку Швеции четырех установок Patriot. В эфире радио Sputnik эксперт Лев Корольков высказал мнение, что эти поставки – чисто политический шаг Вашингтона и руководства НАТО.

Госдепартамент США одобрил возможную поставку Швеции четырех противоракетных комплексов обороны Patriot.

По информации агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона, вместе с пусковыми установками предполагается поставить ракеты-перехватчики, радары и сопутствующее оборудование. Также американские специалисты окажут техническое содействие в развертывании и эксплуатации комплексов ПВО.

Общая сметная стоимость программы составляет 3,2 млрд долларов.

"Предлагаемая продажа этого оборудования и его (техническая) поддержка не изменят военный баланс сил в регионе", – говорится в сообщении.

Швеция не является членом НАТО, но закупает вооружение в основном у стран альянса, в том числе у США. В случае заключения контракта Швеция станет первой европейской страной, не входящей в североатлантический блок, которая примет на вооружение Patriot.

Ранее заинтересованность в покупке таких комплексов высказали Румыния и Польша, на что уже дано соответствующее одобрение госдепартамента США.

В эфире радио Sputnik ветеран Службы внешней разведки, эксперт по кризисным ситуациям Лев Корольков высказал мнение, что эти поставки – чисто политический шаг НАТО.

"США, руководство НАТО втягивают постоянно Швецию в альянс, как и Финляндию: идут переговоры, Швеция и Финляндия постоянно участвуют в учениях НАТО. Этим объясняется и поставка установок Patriot. Тем более что русофобская кампания в Швеции не прекращается в последние 20 лет. Там постоянно потрясают жупелом: то подводную лодку якобы обнаружат, то еще что-нибудь. Хотя, зачем им Patriot – непонятно. Скорее всего, это было им навязано, потому что там хорошо знают, что нападать на них мы точно не будем. Швеция – традиционно нейтральная страна. Мы со Швецией не воевали много лет, общая граница – морская. Поэтому это чисто политический шаг, один из этапов по вовлечению Швеции в НАТО", – сказал Лев Корольков.

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