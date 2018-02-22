Мнение: точка в истории с бронзовой медалью России в керлинге не поставлена

CAS лишил керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзовых медалей Игр-2018. В эфире радио Sputnik спортивный обозреватель Дмитрий Дерунец высказал мнение, что теперь многое зависит от стратегии защиты в разбирательствах по этому делу.

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзовых медалей Олимпиады-2018 в дабл-миксте, аннулировав их результаты на Играх-2018 за нарушение Крушельницким антидопинговых правил.

Ранее стало известно, что допинг-проба Крушельницкого, взятая во время Игр в Пхенчхане, дала положительный результат на мельдоний.

"Александр Крушельницкий признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Он дисквалифицирован из соревнований по керлингу в смешанных парах на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, и соответствующие результаты команды OAR ("Олимпийских атлетов из России") в этом виде программы признаны недействительными со всеми вытекающими отсюда последствиями. Спортсмен должен быть лишен аккредитации", – говорится в решении суда.

"Спортсмен согласился со своим временным отстранением от соревнований за период Игр и оставил за собой право после завершения Игр добиваться снятия или сокращения периода дисквалификации на основании того, что нарушение не было сделано по его вине или по его небрежности", – добавляется в решении.

Слушание выездной бригады CAS, которое было намечено на утро четверга по московскому времени, было отменено по письменной просьбе сторон – Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирной федерации керлинга (WCF) и Крушельницкого.

Дальнейшее разбирательство продолжит Всемирная федерация керлинга. Перераспределение медалей остается за Международным олимпийским комитетом и Всемирной федерацией керлинга.

В эфире радио Sputnik спортивный обозреватель Спорт.fm Дмитрий Дерунец отметил, что решение CAS было ожидаемым.

"Эта новость не является сенсационной. Когда и проба "А", и проба "Б" показали наличие мельдония в пробах Александра Крушельницкого, было очевидно, что медали мы будем лишены. Вопросы у болельщиков вызывают решение самого Александра не присутствовать на слушаниях в Спортивном арбитражном суде и вообще от них отказаться – мол, таким образом, ты признаешь, что намеренно принимал мельдоний. Но здесь – очень тонкий юридический момент. Действительно, в слушаниях конкретно сегодня не было никакого смысла. Они бы просто подтвердили, что мельдоний в крови нашего керлингиста есть, а значит, прямо сейчас, до разбирательств, он должен быть лишен медали. Но продолжение этой истории, уверен, мы еще получим", – сказал Дмитрий Дерунец.

По его словам, сейчас главное, как будет строиться защита спортсмена в дальнейших разбирательствах по этому делу.

"Руководство Федерации керлинга и сам Александр заявили о намерении доказывать случайность нахождения мельдония в пробах. Здесь нужно, конечно, очень правильно строить защиту, потому что такая доза мельдония не говорит о том, что он принимал препарат систематически, да и в принципе мельдоний в керлинге – не большой помощник. В общем, это дело будущего. Думаю, что точка в истории с бронзовой медалью в керлинге еще не поставлена", – заключил спортивный обозреватель.

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