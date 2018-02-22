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Политолог о докладе AI по Украине: видимо, накопилась усталость

12:2022.02.2018
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© Фото : аккаунт Amnesty International на FacebookБаннер с логотипом организации Amnesty InternationalБаннер с логотипом организации Amnesty International
© Фото : аккаунт Amnesty International на Facebook
Украинские власти забыли про обещания Евромайдана, в стране наблюдается регресс в вопросах соблюдения прав человека, считают в Amnesty International. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов, с выводами правозащитников трудно не согласиться.

На Украине наблюдается регресс в вопросах соблюдения прав человека, говорится в ежегодном докладе Amnesty International.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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"Критики правительства, журналисты, некоммерческие организации стали объектами все возрастающего давления со стороны властей и ультраправых групп, которые под предлогом защиты от российской агрессии вступили на путь ущемления свободы слова и свободы ассоциаций", – говорится в заявлении AI.

Отмечается, что расследования убийств журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета ни к чему не привели. Отмечаются случаи обысков в офисе интернет-издания "Страна.ua", у главного редактора издания Игоря Гужвы, а также в медиахолдинге "Вести".

Как подчеркнул заместитель регионального директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев, этот год на Украине запомнится дальнейшим ухудшением ситуации с правами человека.

"Новые власти Украины демонстрируют короткую память <…>, забыв про лозунги и обещания Евромайдана", – заявил Кривошеев на пресс-конференции в Москве.

Дорога из Углегорска в Дебальцево. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Кроме того, Amnesty констатировала, что "расследование в отношении предполагаемых тайных тюрем СБУ не дало никаких результатов".

"Мы добились освобождения тайных узников, но, к сожалению, никто не понес наказания в Украине за эту совершенно недопустимую практику", – заявил Кривошеев.

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik отметил, что с выводами правозащитников трудно не согласиться.

"По отношению к Украине часто употребляют выражение "несостоявшееся государство". Может, это выражение и не совсем справедливо, но государством со всеми полагающимися ему атрибутами, в том числе четким соблюдением прав человека, она (Украина – ред.) точно не является. Сейчас идут разговоры о том, что страна может развалиться на части, идут разговоры о притеснении национальных меньшинств, которые все чаще начинают поглядывать в сторону государств, где они составляют большинство. И ключевой момент: Украина – страна, которая воюет против собственного народа", – сказал Юрий Светов.

По его мнению, в такой стране как современная Украина в принципе сложно говорить о соблюдении каких-либо прав человека.

"Естественно, вытекает вопрос: какие права человека могут быть в стране, где власти заботятся не об экономическом состоянии народа, а тратят деньги на войну, постоянно создаются препятствия людям свободно получать информацию, вводится запрет на трансляцию, например, российских каналов, запрещаются российские книги? Идет постоянный поток новых придумок – что может нанести вред гражданину Украины. То есть людей (на Украине – ред.) не то что ограничивают в их правах, а постоянно унижают. И это стали наконец-то замечать. Видимо, накапливается некая усталость и, наконец, начали звенеть звоночки, которые заставят хотя бы общественное мнение – я не говорю о власти – задуматься над тем, что происходит в стране", – заключил политолог.

Женщины на избирательном участке в Мариуполе
© AFP 2018 / Aleksey Filippov
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В прошлом году международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch опубликовали отчет о тайных тюрьмах СБУ. Глава службы Василий Грицак, в свою очередь, заявил, что такого явления не существует, но у СБУ есть "изоляторы временного содержания".

По свидетельствам узников так называемых изоляторов, к заключенным применяют пытки. Обычно сотрудники СБУ проводят жесткое задержание, а в обвинительном акте пишут, что человек явился к ним сам. После этого некоторых пленников перевозят из одной тюрьмы в другую, чтобы скрыть арест от независимых наблюдателей.

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