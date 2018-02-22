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Эксперт: российская гумпомощь играет очень значимую роль для донбассцев

12:0922.02.2018
(обновлено: 12:10 22.02.2018)
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© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкАвтомобиль 71-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. 23 ноября 2017Автомобиль 71-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. 23 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Россия отправила в Донбасс очередной, 74-й по счету, конвой с гуманитарной помощью. Эксперт Эдуард Попов в эфире радио Sputnik отметил, что Россия взяла на себя социальные обязательства Киева перед жителями Донбасса.

МЧС России утром 22 февраля отправило 74-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью для жителей Донбасса, сообщил РИА Новости представитель Южного регионального центра МЧС России.

Формирование колонны из более 40 автомобилей прошло в населенном пункте Ковалевка Ростовской области. Жителям Донбасса они доставят свыше 430 тонн гуманитарных грузов – детские продуктовые наборы и медицинское имущество.

Автомобили 57-го конвоя МЧС России с гуманитарным грузом для жителей Донбасса в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Эксперт: Россия не допустит гуманитарной катастрофы на Донбассе
"Автомобильная колонна с гуманитарной помощью вышла в 3.40 мск из Донского спасательного центра МЧС России", – сказал собеседник агентства, уточнив, что автомобили следуют к российско-украинской границе. Таможенный досмотр грузов будет проводиться на пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган", после чего машины направятся в Донецкую и Луганскую области.

В эфире радио Sputnik директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов высказал мнение, что Россия взяла на себя социальные обязательства Киева перед жителями Донбасса.      

 "Украина всегда использует поставки гуманитарной помощи для того, чтобы обвинить Россию в тайных поставках оружия. Логики в этом нет никакой. Напомню, что с весны 2014 года Украина отказалась от своих социальных обязательств перед жителями Донбасса, перед людьми, которые всю жизнь работали на создание национального богатства страны. А недавнее заявление Киева, мол, он демонстративно слагает с себя обязательство выплачивать пенсии пожилым жителям республик, говорит о том, что Украина пошла по пути политики социального нацизма. Поэтому Россия вынуждена поддерживать гуманитарную ситуацию в Донбассе. Одним из инструментов этой политики является отправка гумкомвоев, которые играют очень значимую роль для жителей Донбасса. Россия делает все, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы. Она взяла на себя социальные обязательства Киева перед жителями Донбасса", – сказал Эдуард Попов.  

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 73 колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 73 тысяч тонн гуманитарных грузов.

Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донбасс в марте 2018 года. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

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