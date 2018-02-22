"Порошенко нервничает". Политолог о высылке Саакашвили из Украины

Михаил Саакашвили, которому запрещен въезд на Украину до 2021 года, заявил, что совсем скоро вернется в страну. В эфире радио Sputnik политолог Олег Игнатов расценил ситуацию как личный конфликт экс-губернатора Одесской области с украинским президентом.

Государственная пограничная служба Украины запретила экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили въезд в страну до 2021 года, заявил РИА Новости его адвокат Руслан Чернолуцкий.

В сентябре политик незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.

Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства. Однако ведомство отказалось предоставить ему такой статус. Суд признал решение законным. Саакашвили опротестовал вердикт, однако апелляционный суд оставил его в силе.

В начале прошлой недели Саакашвили выслали из страны в Польшу. Позже политик приехал в Нидерланды. Там он получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

Сам Сааакашвили назвал действия Киева незаконными. Он заявил, что найдет способ вернуться на Украину. В Facebook он написал, что это решение было принято президентом Украины Петром Порошенко, который якобы испугался народных протестов.

"Нет уж, давайте называть вещи своими именами: меня выслал из страны обезумевший от страха барыга, что его и его банду отгонят от корыта, и он почему-то думает, что продержится еще три года", – заявил политик.

По словам экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии, его высылка не избавит Украину от народного негодования. Действия властей он назвал "глупой ошибкой".

"Со мной или без меня, этой власти уже пришел конец, а я вернусь домой в Украину уже совсем скоро, намного, намного раньше, чем через три года. Может, принесу Петру Алексеевичу передачку в тюрьму в память о былых студенческих годах, я не злопамятный", – написал Саакашвили.

Заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Я думаю, вся эта история уже превратилась в личный конфликт Порошенко и Саакашвили. Порошенко явно не хочет видеть Саакашвили в украинской политике, считает, что он представляет угрозу. Вероятно, он подозревает, что за Саакашвили стоят какие-то люди на Западе, которые таким образом пытаются расшатать позиции Порошенко до президентских выборов. Поэтому и было принято такое крайне радикальное решение, которым недовольны на Западе. Я думаю, что угроза для Порошенко не исчезла – Саакашвили будет предпринимать попытки вернуться, будет прикладывать усилия к тому, чтобы дискредитировать Порошенко перед президентской кампанией", – сказал Олег Игнатов.

Однако, по его мнению, президент Украины преувеличивает масштаб угрозы.

"К Саакашвили неоднозначное отношение и в Европе, и в США, однако к его мнению готовы прислушиваться. С другой стороны, Порошенко слишком переоценивает реальные возможности, которые есть у Саакашвили. Как показывали рейтинги, у Саакашвили много сторонников, но их недостаточно, чтобы представлять реальную серьезную угрозу для Порошенко внутри Украины. Возможно, их даже недостаточно для того, чтобы сформировать партию, которая может пройти в Верховную раду. Его радикальные заявления, постоянные конфликты, подозрения в сотрудничестве с Россией – все это сыграло роль, и его рейтинг стал падать. Поэтому Порошенко чрезмерно реагирует на эту проблему. Это показывает, что он нервничает и не чувствует устойчивость своей ситуации перед президентской кампанией", – считает Олег Игнатов.

Выборы президента на Украине запланированы на 2019 год.