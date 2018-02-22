"Равновесие страха". Эксперт о ситуации с оборотом оружия в США

Президент США Дональд Трамп предложил вооружить учителей после стрельбы в школе во Флориде. В эфире радио Sputnik американист Владимир Васильев поделился мнением о том, станет ли это выходом из ситуации.

Президент США Дональд Трамп предложил разрешить учителям и работникам школ скрытое ношение оружия для защиты от нападений преступников.

Дискуссии об ограничениях оборота оружия в США с новой силой возобновились после стрельбы в школе города Паркленд во Флориде, где бывший ученик убил 17 человек.

"Это было бы, скажем так, скрытое ношение, когда учитель имел бы с собой скрытое оружие. Они бы проходили специальную подготовку. Они были бы там (в школе) и там бы не было больше свободных от оружия зон", — сказал Трамп на встрече с учителями и учащимися школ, включая школу города Паркленд.

Президент пояснил, что в таких "свободных зонах" преступники как раз и пытаются совершать преступления, расстреливая людей и понимая, что в ответ по ним никто не будет стрелять. Помимо учителей он предложил набирать на работу в школы охранниками бывших военнослужащих, которые знают, как обращаться с оружием.

Кроме того, Трамп напомнил, что в среднем такие атаки длятся около 3 минут, а полиции требуется 5-10 минут, чтобы прибыть на место происшествия. Глава государства предположил, что "многие люди будут против такого предложения, а многим оно понравится".

В то же время глава государства пообещал внедрить "очень строгие" правила проверки для выдачи разрешения на покупку оружия. По его словам, на следующей неделе планируется обсудить тему безопасности в школах с представителями ряда штатов. "Мы будем отбирать наиболее серьезные и наиболее важные предложения, которые сработают, и мы сделаем так, чтобы они сработали", — сказал президент.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире радио Sputnik объяснил в чем, по его мнению, состоит подход американской администрации.

"Подход Трампа состоит в том, что лучшая форма регулирования оборота оружия – это его распространение. Не ужесточение, не контроль, не ограничения, не усиление роли правоохранительных органов. Мол, спасение граждан от возможного применения этого оружия другими людьми – наличие у них собственного оружия. Однако распространение оружия является питательной средой для периодических перестрелок, массовых убийств, которые становятся частью повседневной жизни. Решения этой проблемы не видно. Узаконивается применение оружия, каждый должен быть вооружен, начиная с детского возраста, в стиле "Дикого Запада". И это равновесие страха – гарантия того, что событий с массовыми жертвами не будет? Но они происходят. Потому что это связано не только с равновесием страха, но и с психической неуравновешенностью людей, неумением правильно оценить обстановку, стремлением при каждом удобном и неудобном случае пустить в ход оружие", — сказал Владимир Васильев.

В США право на ношение оружия гарантировано Второй поправкой к конституции. Влиятельное лобби выступает против каких-либо дальнейших ограничений на покупку оружия. Тем не менее, согласно опросам, подавляющее большинство американцев поддерживает ужесточение правил проверок.

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