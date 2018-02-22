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Политолог: разбирать дело керлингиста Крушельницкого в CAS нет смысла

09:2422.02.2018
(обновлено: 10:41 22.02.2018)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкАлександр КрушельницкийАлександр Крушельницкий
© РИА Новости / Владимир Песня
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CAS отменил слушания по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого. В эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров высказал мнение о том, как могут дальше развиваться события.

В Спортивном арбитражном суде (CAS) отменили слушания по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого. Об этом попросили все стороны, включая самого спортсмена, сообщается на официальном сайте организации.

Крушельницкий на Олимпиаде в Пхенчхане вместе с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Позже в допинг-пробе спортсмена были обнаружены следы мельдония, при этом количество препарата говорит о том, что имел место одноразовый прием вещества, который не дает никакого терапевтического преимущества.

Александр Крушельницкий
© РИА Новости / Владимир Песня
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В Федерации керлинга России сообщили, что Крушельницкий вернет бронзу Олимпиады-2018. Он также опубликовал заявление, в котором отказался принимать участие в планировавшихся слушаниях, так как в сложившейся ситуации идти в суд "бесполезно и бессмысленно".

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров отметил, что решение отказаться от разбирательств в спортивном суде обосновано.

"Спортивный арбитражный суд – это специфическая судебная инстанция, которая может на основании определенного рода данных вынести решение. По большому счету, решение известно — мельдоний присутствует. И разбирать это дело дальше в спортивном суде нет никакого смысла – дело переходит в уголовную плоскость. Наши чиновники и Крушельницкий намерены не спускать это дело на тормозах, а провести тщательное расследование, возможно, подключить другие следственные органы, например, Интерпол. Но это не значит, что эта медаль, которую у нас отнимут, не вернется рано или поздно к Крушельницкому, в РФ, потому что есть все основания полагать, что это провокация", — сказал Игорь Шатров.

По его мнению, у следствия есть все шансы найти настоящих виновных.

"По-моему, у Крушельницкого есть конкретные подозрения, как это происходило, но он понимает, что Спортивному арбитражному суду это говорить бессмысленно – это дело других органов. Теперь надо довести это до конца", — сказал Игорь Шатров.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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