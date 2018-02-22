Мнение: США записывают все неподконтрольные им правительства в "режимы"

В постпредстве России при ООН попросили американских коллег не называть российские власти "режимом Путина". В эфире радио Sputnik политический аналитик Владислав Гулевич поделился мнением о том, почему в США пользуются такой риторикой.

Постпред России при ООН Василий Небензя попросил американскую коллегу Никки Хейли не называть власти в стране режимом.

"Хочу напомнить постпреду Хейли — в России не режим, а законно избранный президент и назначенное правительство. Я бы попросил в будущем американскую делегацию соблюдать хотя бы элементарные дипломатические приличия. Кстати, в Сирии тоже законное правительство, нравится это кому-то или нет", — сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном уставу организации.

Так дипломат ответит на слова Хейли о "незаконности" действий Москвы, Дамаска, Пхеньяна и Тегерана.

"Суверенные права нации являются фундаментальными. Но когда мы не соблюдаем принцип суверенитета, позволяя режимам Кима (Ким Чен Ына — Прим. ред.), (Башара) Асада и (Владимира) Путина действовать безнаказанно, все обстоит с точностью до наоборот", — заявила постпред.

По ее словам, Северная Корея продолжает развивать ядерную программу и угрожать соседям, Иран дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке, а Россия — на востоке Украины. В своем выступлении она также отметила, что некоторые страны "часто ссылаются на суверенитет, чтобы оправдать свое поведение".

Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Политический аналитик, публицист Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, почему США пользуются такой терминологией.

"Америка рассматривает Россию как угрозу тому миропорядку, который США установили. Вектор, который избрала Россия и другие страны, выступающие за многополярный мир (Китай, Бразилия и другие), представляют для США угрозу, потому что ставят под вопрос целесообразность существования жесткого однополярного миропорядка – той системы, которую построили США после развала СССР. И любые голоса, которые раздаются против этого несправедливого миропорядка, США сразу пытаются заглушить, в том числе, пропагандистскими методами. Например, очернить РФ в глазах мирового сообщества, в том числе, называя законно избранную власть "режимом" и присваивая ей какие-то негативные коннотации. США пытаются создать идеологическую "ось зла", поэтому все неугодные страны они записывают в "режимы", а все правительства, подконтрольные им, записывают в демократически избранные власти", — сказал Владислав Гулевич.

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