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Политолог объяснил, почему судья досрочно закончил допрос Петра Порошенко

20:0821.02.2018
(обновлено: 20:13 21.02.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко выступает в режиме видеоконференции в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева по делу экс-президента Украины Виктора Януковича. 21 февраля 2018Президент Украины Петр Порошенко выступает в режиме видеоконференции в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева по делу экс-президента Украины Виктора Януковича. 21 февраля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Суд в Киеве досрочно закончил допрос президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича. Это решение судьи прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов.

Оболонский районный суд Киева досрочно закончил допрос президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене бывшего главы государства Виктора Януковича.

Порошенко выступал в суде как свидетель. В здание суда он не пришел и отвечал на вопросы в режиме видеоконференции. Допрос длился около часа вместо запланированных полутора, гособвинение и защита задавали вопросы по полчаса.

При этом большинство вопросов защиты суд отклонил из-за того, что счел их чисто правовыми или не относящимися к делу. Последний вопрос адвоката Януковича Виталия Сердюка касался обнародованных прессой данных о зимнем отдыхе Порошенко.

Адвокат спросил об этом после того, как Порошенко заявил, что в 2014 году Верховная рада не отстраняла Януковича от должности, а всего лишь возложила обязанности главы государства на тогдашнего спикера парламента Александра Турчинова из-за того, что Янукович "пропал и не выходил на связь".

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© РИА Новости / Андрей Стенин
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"Почему в то время, когда вы находились в зимнем отпуске и никто не знал, где вы находились на протяжении недели, не было принято никаких постановлений о вашем самоустранении?" – спросил Сердюк.

В ответ председательствующий судья Владислав Девятко заявил, что "защитники специально задают вопросы, которые не касаются данного уголовного производства", и прекратил допрос.

По данным украинских СМИ, зимний отдых на Мальдивах обошелся Петру Порошенко по меньшей мере в 500 тысяч долларов.  

Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что судья  досрочно закончил допрос Петра Порошенко, так как не хотел вызвать недовольство президента ходом процедуры. 

"Режим уже до такой степени не уважает граждан, что уже особо и не маскируется. Особенно ярко это проявилось как раз в случае с тем самым отдыхом (Петра Порошенко). То есть, эти люди ведут себя по архетипу, который был описан еще Иваном Франко: это нувориши, которые почувствовали себя хозяевами жизни. Им плевать на всех – и на собственных граждан, и на тех, кто их одергивает с востока, и на тех, кто им вроде бы покровительствует на западе. И этот случай с видеоконференцией еще раз показывает насколько пренебрежительно относится нынешняя украинская элита к жителям той страны, которую, как она считает, она приватизировала", – полагает Семен Уралов.   

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

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МУДРЫЙ СТАРЕЦ
...Например: человек заперся в туалете, увлекся кроссвордом и не отвечает на звонки - вышел, а уже дата выборов назначена...
21:03
21.02.2018
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