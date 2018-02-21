Военный политолог рассказал, какой может быть военная помощь США Украине

В США заявили, что военная помощь Украине не ограничится поставками Javelin. В эфире радио Sputnik военный политолог Владимир Евсеев прокомментировал это заявление.

Поставка противотанковых комплексов Javelin будет лишь частью военной помощи Киеву, заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в интервью изданию "Европейская правда".

Он напомнил, что во времена администрации Барака Обамы действовал запрет на поставки Киеву летального оружия.

"Администрация Трампа сняла это ограничение времен Обамы. Это расширяет возможности США по поддержке Украины. Да, Javelin будут частью такой помощи, но речь идет о значительно большей. Наша цель – восполнить пробелы в вооружении украинской армии, подняв способность ВСУ защищать свою территорию", – сказал Волкер.

Спецпредставитель уточнил, что США предоставят часть вооружения бесплатно, а то, что Киеву будет не хватать, он сможет купить.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев высказал мнение о том, какой именно может быть помощь США.

"Эта помощь может выражаться в поставке не только непосредственно вооружений, но и в поставке различного рода обеспечивающих систем, в частности, систем разведки, выдачи целеуказаний. Также могут быть поставки современных беспилотных летательных аппаратов. Все это будет способствовать повышению боевого применения украинской армии. В таких условиях совершенно очевидно можно ждать ответных действий со стороны ополченцев", – сказал Владимир Евсеев.

В прошлом году Белый дом одобрил план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе 35 пусковых установок Javelin. Министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что достиг с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом "полного понимания" по этому вопросу и оружие будет передаваться "своевременно и очень продуманно".

Россия неоднократно предостерегала от поставок вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против высказалось и большинство европейских политиков: по словам бывшего председателя ОБСЕ, президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, это будет очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.