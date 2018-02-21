Военный политолог рассказал, какой может быть военная помощь США Украине

Поставка противотанковых комплексов Javelin будет лишь частью военной помощи Киеву, заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в интервью изданию "Европейская правда".
"Администрация Трампа сняла это ограничение времен Обамы. Это расширяет возможности США по поддержке Украины. Да, Javelin будут частью такой помощи, но речь идет о значительно большей. Наша цель – восполнить пробелы в вооружении украинской армии, подняв способность ВСУ защищать свою территорию", – сказал Волкер.
Спецпредставитель уточнил, что США предоставят часть вооружения бесплатно, а то, что Киеву будет не хватать, он сможет купить.
В эфире радио Sputnik военный политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев высказал мнение о том, какой именно может быть помощь США.
"Эта помощь может выражаться в поставке не только непосредственно вооружений, но и в поставке различного рода обеспечивающих систем, в частности, систем разведки, выдачи целеуказаний. Также могут быть поставки современных беспилотных летательных аппаратов. Все это будет способствовать повышению боевого применения украинской армии. В таких условиях совершенно очевидно можно ждать ответных действий со стороны ополченцев", – сказал Владимир Евсеев.
Россия неоднократно предостерегала от поставок вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против высказалось и большинство европейских политиков: по словам бывшего председателя ОБСЕ, президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, это будет очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.
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