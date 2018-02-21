Политолог: новое расследование по Ту-154 Качиньского может далеко завести

Много людей имели бесконтрольный доступ к самолету Леха Качиньского, разбившемуся под Смоленском в апреле 2010, пишут польские СМИ. В эфире радио Sputnik эксперт Олег Неменский прокомментировал продолжающееся в Польше расследование причин авиакатастрофы.

Камеры наблюдения зафиксировали бесконтрольный доступ большого количества людей перед вылетом к самолету президента Польши Леха Качиньского Ту-154, разбившемуся под Смоленском в апреле 2010 года, сообщает издание Gazeta Polska

По данным издания, комиссия по расследованию причин авиакатастрофы сделает доклад, "касающийся записей с камер наблюдения в ночь перед вылетом Ту-154 № 101 в Смоленск".

Сообщается, что камеры наблюдения аэропорта "зафиксировали нарушения в работе Бюро охраны правительства, а также лиц, осуществляющих неустановленные действия на левом крыле самолета". Поясняется, что "камеры зафиксировали, что к самолету перед вылетом имели доступ большое количество людей без видимого надзора Бюро охраны правительства".

Издание сообщает, что на записи из военного аэропорта Варшава-Окенце "виден свет фонарика, но слишком темно, а камера стоит слишком далеко, чтобы можно было разглядеть лица людей, находящихся у левого крыла Ту-154".

По данным издания, "незадолго до пяти часов утра на протяжении около 15 минут запись зарегистрировала, как неизвестные люди совершают какие-то действия с той частью крыла, где по утверждению смоленской комиссии произошла серия взрывов".

"По мнению опытного авиамеханика, с которым имела дело комиссия, никто из обслуживающего персонала или экипажа не мог ничего делать так долго на этом элементе машины, либо же произошла серьезная техническая проблема, но о подобном перед вылетом не сообщалось", – пишет издание.

В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Олег Неменский высказал мнение, что расследование, инициированное нынешними властями Польши, подводится к определенным выводам, о которых было заявлено заранее.

"Изначально, еще в апреле 2010 года, внутри партии "Право и справедливость" (ныне правящей) сложилось мнение, что самолет Качиньского якобы был взорван, что это был теракт. И уже тогда было сказано, что теракт якобы был подготовлен представителями партии "Гражданская платформа" "совместно с Россией". То есть эта версия была заявлена еще до всяких расследований как единственно правильная. И поскольку последующее расследование эту версию не подтвердило, то обещанием партии было возобновить расследование и прийти к противоположным выводам, что она сейчас и делает. И нет поводов удивляться тому, что новое расследование затягивается, как и тем выводам, к которым оно приходит, потому что все было высказано заранее", – сказал Олег Неменский.

По его словам, это расследование может завести "довольно далеко".

"Надо понимать, что это расследование – не столько по обвинению России, сколько по обвинению главных политических оппонентов нынешней правящей партии. И зайти это может довольно далеко – и до ареста, например, Дональда Туска и целого ряда других представителей партии власти того времени, и к смене всего политического климата в Польше. Поскольку партия "Право и справедливость" становится безальтернативной правящей партией, которая будет диктовать свою волю обществу", – отметил Олег Неменский.

Самолет президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". Погибли все находившиеся на борту: 88 пассажиров, летевшие на траурные мероприятия в Катыни, и восемь членов экипажа.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году опубликовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами – недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.

В декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин назвал чушью и блефом звучащие в Варшаве заявления о причастности России к крушению самолета президента Польши Леха Качиньского. Он сказал, что если на борту были взрывы, то следует учесть, откуда взлетал самолет, и предложил польской стороне искать "у себя тогда" того, кто положил взрывчатку.

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