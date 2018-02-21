Эксперт: "список Мюллера" – информационный шум сразу по двум направлениям

США заявили, что могут ввести санкции против россиян из "списка Мюллера". В Москве не исключают ответных мер. Эксперт Серей Михайлов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию, отметив, что американцы "очень полюбили" угрожать РФ санкциями.

РФ не исключает возможности ответить на санкции против россиян из "списка Мюллера", если США их введут, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"Мы всегда реагируем, в том числе зеркально. У нас есть собственные списки лиц, которым ограничен въезд в Россию, есть другие формы реагирования. Я ничего не исключаю, но прежде чем об этом говорить, надо реально посмотреть, что будет происходить в данной истории", – заявил Рябков журналистам.

Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что Госдеп может рассмотреть возможность введения санкций против 13-ти россиян, попавших в так называемый "список Мюллера". "Мы обычно не анонсируем новые санкции. Но в данном случае мы можем рассмотреть такую возможность", – ответила она на вопрос журналистов, будут ли введены санкции в отношении тех, кто попал в "список Мюллера".

Спецпрокурор США Роберт Мюллер ранее официально обвинил 13 граждан России и три российские компании в "сговоре против США" и "мошенничестве". Президент США Дональд Трамп после этого вновь опроверг сговор с Россией.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя обвинения, отметил, что Вашингтон так и не предоставил доказательств вмешательства Москвы в американские выборы.

Эксперт РИСИ Сергей Михайлов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о "списке Мюллера".

"Мюллеру поставили задачу что-то найти, накопать, и он выполняет ее по мере своих сил. А уж насколько это успешно, тут дело в критерии – вопрос в том, чтобы действительно установить истину, или в том, чтобы найти компрометирующий материал против Дональда Трампа. С точки зрения политических противников Трампа Мюллер вполне справляется со своей задачей по поиску компромата. Вот, собственно, я вся его деятельность", – сказал Сергей Михайлов.

В целом же, по его мнению, о введении США новых санкций в отношении России говорить пока преждевременно.

"Все эти разговоры о том, что кто-то что-то не исключает – это просто сознательный информационный шум, причем, нацеленный сразу на два направления. Во-первых, это попытка Госдепа в атмосфере антироссийской истерии, которая сейчас разыгрывается в США, продемонстрировать: да, да, мы тоже боремся с "российской угрозой", вот смотрите – мы не исключаем санкций, вы же видите. То есть это реализация некоего запроса, сформированного в рамках психоза, происходящего в США. А, во-вторых, это элемент давления на Россию. В США в последнее время очень полюбили этот инструмент – санкции, особенно угрозу введения санкций. Просто потому, что других инструментов у них, в общем-то, уже и не осталось", – считает эксперт.

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