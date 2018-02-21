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Политолог об эмиграции с Украины: в украинском патриотизме – противоречие

14:5521.02.2018
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границуСотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
© РИА Новости / Стрингер
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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что около ста тысяч человек выезжают из страны каждый месяц, сообщили СМИ. Политолог Денис Батурин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что для высоких темпов эмиграции с Украины есть несколько причин.

Около ста тысяч человек выезжают с Украины каждый месяц. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, слова которого приводит издание Fakty.ua.   

"Только в прошлом году Украину покинули около миллиона украинцев. Посмотрите: когда сто тысяч украинцев покидают Украину ежемесячно, вопросы далеко не только в том, что там более высокие зарплаты. Это вообще понимание будущего и качества жизни", – сказал он.

Участники акции протеста на границе между Украиной и Польшей против ужесточения таможенного контроля, запрета на перевозку товаров через границу больше определенной суммы
© РИА Новости / Стрингер
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По словам министра, миграции способствует безвизовый режим Украины с Евросоюзом. Кроме того, по словам Климкина, многие украинские дети учат польский, мечтая переехать в Польшу. "Я вспоминаю, как однажды посетил в Ивано-Франковске польскую школу, в которой 24 польских класса и почти ни одного поляка", – рассказал министр.

По данным украинских официальных источников, в стране также наблюдается естественная убыль населения. По данным Государственной службы статистики Украины, за 2017 год население страны сократилось на 200 тысяч человек и составило 42,38 млн человек. За прошлый год на 100 умерших приходилось 63 рожденных.

Политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что для высоких темпов эмиграции с Украины имеется несколько причин.

"Это острая политическая ситуация, которая, безусловно, отражается на социальном комфорте граждан Украины. Это экономическая ситуация, которая предопределяет еще большее расслоение общества, чем было раньше. Это отчасти и вопросы военного конфликта, которые тоже не добавляют многим гражданам желания оставаться в перманентно воюющей стране. Причем речь идет о конфликте с неясными целями, который используется членами элиты для обогащения либо для решения собственных политических задач", – сказал Денис Батурин. 

Также, по его мнению, нынешние власти Украины сталкиваются со значительными трудностями уже на этапе формулирования национальной идеи. 

"Сами власти Украины создали достаточно сложное противоречие для формулирования национальной идеи. Оно заключается в том, что есть некая национальная идея для Украины, которая основана на патриотизме (будем откровенны: на национализме),  но есть и желание "идти в Европу". А это безвизовый режим и "Европа без границ". И на этом противоречии все и спотыкается", – считает Денис Батурин. 

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Сергей Снегирев
Поляки учат немецкий, мечтая уехать работать в Германию, украинцы- Польский, мечтая уехать работать в Полшу, а кто же будет работать на Украине, если одни "скакуны" останутся? Петя с АТОшниками?
15:35
21.02.2018
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