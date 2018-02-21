Мнение: у "ветеранов АТО" проявляется "вьетнамский синдром"

На Украине озвучили "печальную статистику" самоубийств среди силовиков. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак высказал мнение, что еще большие проблемы ждут "ветеранов АТО" по завершению службы.

В зоне боевых действий в Донбассе каждую неделю совершают самоубийства от двух до трех военнослужащих. Такие данные в эфире телеканала "112 Украина" привел главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

"Очень печальная статистика самоубийств среди людей, которые длительное время находятся на территории боевых действий", – сказал он.

Матиос уточнил, что не учитывались суициды среди ветеранов операции в Донбассе – речь идет только о тех, кто сейчас находится в зоне боевых действий. В то же время, у почти 80% вернувшихся с фронта могут быть психические расстройства.

В начале февраля украинские СМИ уже сообщали о "волне самоубийств" среди солдат. Так, по данным украинского издания "Вести",

с начала года покончили с собой уже восемь военнослужащих, при этом министерство обороны Украины засекречивает эту информацию.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак высказал мнение, что еще большие проблемы ждут "ветеранов АТО" по завершению службы.

"А что будет дальше? Те, кто не покончил жизнь самоубийством и выжил в войне, вернутся домой. Возможные последствия мы уже видели в разных городах Украины: то "ветеран АТО" зарезал повара, приехавшего в Киев, за якобы некорректное замечание, то "ветеран АТО" в окрестностях Киева взрывал гранаты возле домов соседей, стрелял по полицейским из автомата. Сейчас на руках у этих людей очень много оружия, психика "подвижная", работы нет. А они привыкли убивать, потеряли своих сослуживцев, поэтому находятся в тяжелом состоянии, тем более что возвращаются с фронта, зная, что на их руках кровь мирных жителей и что придется за это отвечать. У украинских "атошников" в полный рост проявляется "вьетнамский синдром"", – считает Александр Дудчак.

Все это, по его словам, только ухудшит и так очень тяжелую криминогенную обстановку на Украине.

"Они ("ветераны АТО") создают угрозу и для самой власти, потому что готовы за небольшие деньги участвовать в военизированных отрядах, которые сейчас есть у каждого олигарха. Так что спокойствия обществу "ветераны АТО" не приносят", – сказал политолог.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.