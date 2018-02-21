"Циничные люди". Крымский политолог об идее Киева о "дне сопротивления"

В Киеве предложили объявить 26 февраля "Днем сопротивления Крыма Российской Федерации". Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik прокомментировал очередную инициативу представителей Украины.

Кабинет министров Украины предложил Администрации Президента объявить 26 февраля днем "крымского сопротивления". Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на первого замминистра информационной политики страны Эмине Джапарову.

"Соответствующий документ от Кабмина в прошлом году пошел в Администрацию Президента. Сейчас фактически рассматривается вопрос подписания соответствующего указа, чтобы этот день был официально Днем сопротивления Крыма Российской Федерации", – заявила Джапарова, не уточнив, каким образом полуостров "сопротивляется" России.

Также она добавила, что ранее разрабатывалась "Стратегия информационной реинтеграции Крыма", которая сейчас проходит третий круг согласований с различными ведомствами.

О том, почему официальную дату назначили именно на 26 февраля, не уточняется.

Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik выразил мнение, что такое предложение лишь еще больше убедит крымчан в правильности их решения воссоединиться с РФ.

"Желание Киева провозгласить эту дату неким "днем сопротивления" очень полезно. Потому что это будет постоянным напоминанием нам того, от чего мы убежали, того, чего мы избежали и что должно было с нами неизбежно произойти. Для нас это также напоминание о том, что от нынешнего режима на Украине чего-то хорошего ждать невозможно и бессмысленно. Он недоговороспособен", – сказал Владимир Джаралла.

Он предположил, с чем связана очередная инициатива Киева.

"Люди, которые выступают доверенными лицами в этом вопросе, очень циничны. И одно из желаний, которое сейчас движет ими, когда они продвигают эту дату – это желание выслужиться перед заграничными фондами. Экономика Украины в результате разрыва связей с Россией продолжает деградировать, бюджет разворовывается. А попытки показать свою полезность перед иностранными фондами является одним из важных источников получения помощи", – считает Владимир Джаралла.

Кроме того, он не исключил, что идея Киева может быть своего рода провокацией.

"Прослеживается желание подтолкнуть жителей Крыма что-то продемонстрировать по этому поводу. Но тут стоит отметить, что в Крыму благоразумие всегда берет верх. Представители разных национальностей, может быть, по-разному воспринимают те или иные события, может, по-разному их оценивают, но все сводится к тому, что мир важнее всего. А быть инструментом у тех, кто находится за границей и хочет пожертвовать тобой ради своих целей, ни у кого желания нет", – заключил политолог.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года, после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Киев считает полуостров "временно оккупированной территорией". Москва неоднократно подчеркивала, что его жители сделали выбор в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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