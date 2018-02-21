Эксперт: НАТО пытается сплотить ряды вокруг надуманного мотива

Германия направит 12 тысяч солдат на военные учения НАТО, цель которых – "сдерживание России". Об этом пишет газета Focus.
Издание отмечает, что в этом году немецкий контингент в три раза больше прошлогоднего. Учения под названиями "Удар сабли" (Saber Strike), "Огненный гром" (Flaming Thunder) и "Железный волк" (Iron Wolf) пройдут на восточных и северных территориях НАТО. На них из немецкого бюджета будет выделено 90 млн евро.
Маневры, подчеркивает газета, должны будут направить России "четкий сигнал" о том, что вмешательство в дела стран НАТО будет иметь "серьезные последствия".
В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Сергей Ермаков отметил, что увеличение числа военных учений НАТО против надуманной "российской угрозы" идет под давлением США.
"Российская военная угроза – это, безусловно, надуманный фактор. Но это тот мотив, вокруг которого НАТО пытается сплотить свои ряды, а также выбить деньги налогоплательщиков на то, чтобы поднять военное финансирование. И мы видим, что военный бюджет стран альянса, действительно, серьезно увеличивается. Это происходит под очень серьезным и последовательным давлением со стороны США. Увеличение военного потенциала НАТО выражается, в том числе, и в увеличении (числа) военных учений. В настоящее время порядка 250 учений разной интенсивности и масштабов проходит в год. Причем проходят учения, приближенные к боевым условиям, в которых задействуется все больше военных сил и тяжелой техники. Все большее количество стран предоставляют в распоряжение НАТО свои вооруженные силы, отдельные части, чтобы отрабатывать на практике приемы борьбы против так называемой российской военной агрессии", – сказал Сергей Ермаков.
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