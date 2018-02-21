Эксперт: НАТО пытается сплотить ряды вокруг надуманного мотива

Немецкие СМИ сообщили о планах бундесвера принять участие в маневрах, которые станут "четким сигналом" России. В эфире радио Sputnik эксперт Сергей Ермаков отметил, что увеличение числа военных учений НАТО против "российской угрозы" идет под давлением США.

Германия направит 12 тысяч солдат на военные учения НАТО, цель которых – "сдерживание России". Об этом пишет газета Focus.

Издание отмечает, что в этом году немецкий контингент в три раза больше прошлогоднего. Учения под названиями "Удар сабли" (Saber Strike), "Огненный гром" (Flaming Thunder) и "Железный волк" (Iron Wolf) пройдут на восточных и северных территориях НАТО. На них из немецкого бюджета будет выделено 90 млн евро.

Причина активизации военных, пишет Focus со ссылкой на заявления немецких властей, заключается в "агрессивной политике" Москвы. Так, из-за воссоединения России с Крымом угрозу якобы чувствуют прибалтийские страны и Польша.

Маневры, подчеркивает газета, должны будут направить России "четкий сигнал" о том, что вмешательство в дела стран НАТО будет иметь "серьезные последствия".

В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Сергей Ермаков отметил, что увеличение числа военных учений НАТО против надуманной "российской угрозы" идет под давлением США.

"Российская военная угроза – это, безусловно, надуманный фактор. Но это тот мотив, вокруг которого НАТО пытается сплотить свои ряды, а также выбить деньги налогоплательщиков на то, чтобы поднять военное финансирование. И мы видим, что военный бюджет стран альянса, действительно, серьезно увеличивается. Это происходит под очень серьезным и последовательным давлением со стороны США. Увеличение военного потенциала НАТО выражается, в том числе, и в увеличении (числа) военных учений. В настоящее время порядка 250 учений разной интенсивности и масштабов проходит в год. Причем проходят учения, приближенные к боевым условиям, в которых задействуется все больше военных сил и тяжелой техники. Все большее количество стран предоставляют в распоряжение НАТО свои вооруженные силы, отдельные части, чтобы отрабатывать на практике приемы борьбы против так называемой российской военной агрессии", – сказал Сергей Ермаков.