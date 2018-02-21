Депутат о законе по Донбассу: Порошенко держится на одном ресурсе

Президент Украины Петр Порошенко во вторник подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории "оккупированными". Силовикам поручено подготовить предложения по смене формата операции в регионе, а также определиться с главой объединенных сил, который возьмет на себя руководство этой операцией.
Закон о реинтеграции Донбасса дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает Минские договоренности и оправдывает силовое решение украинского кризиса.
По словам постоянного представителя России при ОБСЕ Александра Лукашевича, закон о реинтеграции Донбасса полностью противоречит Минским договоренностям и закрепляет государственную поддержку преступлений ВСУ.
В эфире радио Sputnik депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по информационной политике Александр Ющенко высказал мнение, что военная риторика – это тот ресурс, который помогает Петру Порошенко находиться у власти.
"Все последние действия Порошенко сводятся к тому, что демилитаризованная зона становится милитаризованной: стягивание войск, постоянная агрессивная риторика. Там идет война и геноцид собственного народа. Порошенко не может назвать вещи своими именами. Я не исключаю, что "партия войны" в Киеве может предпринять очередные действия по указке из Вашингтона, устроить провокации. Экономическая ситуация на Украине такова, что ресурсов нет ни на что. Но военная риторика и агрессия – это и есть тот ресурс, который помогает Порошенко находиться у власти", – сказал Александр Ющенко.
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