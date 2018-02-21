Депутат о законе по Донбассу: Порошенко держится на одном ресурсе

Президент Украины Петр Порошенко во время подписания Закона о реинтеграции Донбасса. 20 февраля 2018

Президент Украины Петр Порошенко во время подписания Закона о реинтеграции Донбасса. 20 февраля 2018

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Депутат Госдумы Александр Ющенко в эфире радио Sputnik не исключил, что Киев может устроить очередные провокации в зоне украинского конфликта.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории "оккупированными". Силовикам поручено подготовить предложения по смене формата операции в регионе, а также определиться с главой объединенных сил, который возьмет на себя руководство этой операцией.

Закон о реинтеграции Донбасса дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

Перед подписанием документа президент Украины заявил, что закон не противоречит Минским соглашениям, и что Киев остается верным идее мирного урегулирования конфликта.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает Минские договоренности и оправдывает силовое решение украинского кризиса.

По словам постоянного представителя России при ОБСЕ Александра Лукашевича, закон о реинтеграции Донбасса полностью противоречит Минским договоренностям и закрепляет государственную поддержку преступлений ВСУ.

В эфире радио Sputnik депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по информационной политике Александр Ющенко высказал мнение, что военная риторика – это тот ресурс, который помогает Петру Порошенко находиться у власти.

"Все последние действия Порошенко сводятся к тому, что демилитаризованная зона становится милитаризованной: стягивание войск, постоянная агрессивная риторика. Там идет война и геноцид собственного народа. Порошенко не может назвать вещи своими именами. Я не исключаю, что "партия войны" в Киеве может предпринять очередные действия по указке из Вашингтона, устроить провокации. Экономическая ситуация на Украине такова, что ресурсов нет ни на что. Но военная риторика и агрессия – это и есть тот ресурс, который помогает Порошенко находиться у власти", – сказал Александр Ющенко.

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