"Восхищен! Загитова не дрогнула". Эксперт о выступлении фигуристок на ОИ

Российская фигуристка Алина Загитова лидирует на Олимпиаде после исполнения короткой программы в одиночном катании. В эфире радио Sputnik глава Федерации спортивных журналистов РФ Николай Долгополов прокомментировал выступление наших фигуристок.

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева занимают первое и второе места соответственно после короткой программы на олимпийском турнире на Играх-2018 в Пхенчхане.

Медведева в среду, 21 февраля, установила мировой рекорд, набрав 81,61 балла за прокат короткой программы. Загитова, выступавшая чуть позже, получила от судей 82,92 балла и стала новой мировой рекордсменкой.

Третье место занимает канадка Кейтлин Осмонд (78,87). Еще одна россиянка Мария Сотскова занимает 12-е место после короткой программы (63,86).

В эфире радио Sputnik заместитель главного редактора "Российской газеты", вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов выразил восхищение выступлением фигуристок.

"Восхищен! Я не предполагал, что у Алины Загитовой могут быть такие абсолютно железные нервы. Она не дрогнула ни на секунду. Сделала все, и даже лучше, чем обычно. Я бы сказал, что это действительно было катание, как мне показалось, будущей Олимпийской чемпионки. Признаться честно, я болел за Женю Медведеву, потому что у Загитовой еще впереди одна Олимпиада, а что касается Жени – трудно сказать. Но она показала свой лучший результат, чисто выполнила все прыжки. Возможно, выступить лучше ей чуть-чуть помешало то, что она выходила на лед первой. Это всегда некоторая скованность. Но она откатала очень и очень хорошо. Если будет так продолжаться и в произвольном катании – я всегда очень боюсь делать прогнозы – у нас будет и первое, и второе место. Неважно, кто будет на первой ступени, кто будет на второй. Это будут наши девчонки!", — сказал Николай Долгополов.

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