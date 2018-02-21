"Начинаются игрища". Политолог об атаке на российский ЦПВС в Сирии

Боевики атаковали российский Центр по примирению в Сирии. Политолог Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что провокации продолжатся, чтобы помешать процессу урегулирования.

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) подвергся массированному обстрелу, кроме того, под обстрел попали жилые кварталы в Дамаске.

"Есть значительные разрушения и жертвы среди мирного населения. Пострадавших среди российских военнослужащих нет", — говорится в сообщении ЦПВС.

Кроме того, отмечается, что российско-иранско-турецкий совместный Координационный центр в течение суток зафиксировал отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хомс.

Незаконные вооруженные формирования за сутки шесть раз обстреляли жилые кварталы Дамаска из района Восточной Гуты, ранены девять жителей, сообщил Центр по примирению враждующих сторон.

"Обстановка в Восточной Гуте продолжает обостряться. В течение суток зафиксировано шесть обстрелов жилых кварталов Дамаска незаконными вооруженными формированиями из района Восточной Гуты. Боевиками выпущено 14 мин. Растет число жертв и разрушений. Ранения получили девять мирных жителей", — говорится в сообщении.

В Восточной Гуте при содействии стран-гарантов — России, Турции и Ирана — создана зона деэскалации.

Всего в Сирии существуют четыре зоны деэскалации: на границе провинций Идлиб и Хама, в провинции Хомс, в пригороде Дамаска Восточной Гуте, а также в провинции Дераа. В пределах этих территорий боевые действия прекращены. Однако боевики систематически нарушают перемирие. Так, ЦПВК сообщает о ежедневных провокационных обстрелах жилых кварталов Дамаска.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин высказал мнение, что провокации продолжатся.

"Здесь начинаются разного рода игрища, чтобы активизировать военную конфронтацию. Обстрел ЦПВС – это удар по усилиям России: не дать затихнуть сирийскому конфликту, чтобы постоянно его провоцировать, чтобы дать закрепиться американцам, чтобы Америку не вытеснили из этого процесса. Поэтому разные провокации были, есть и будут. Я не исключаю, что в этот очень непростой период, когда вроде бы сирийская операция в целом подходит к завершению и остается мирно договариваться о будущем Сирии, разного рода силы будут противодействовать этому мирному процессу. Если не добить врага, то эта зараза будет тлеть еще долго", — сказал Илдус Ярулин.

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