Политолог: суть закона о реинтеграции Донбасса противоречит его названию

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Политолог Денис Денисов в эфире радио Sputnik предположил, какими могут быть последствия принятия этого закона.

Президент Украины Петр Порошенко во время заседания военного кабинета подписал закон о реинтеграции Донбасса.

Для вступления в силу документ должен быть опубликован в официальном издании – газете "Голос Украины".

При подписании Порошенко заявил, что закон "обеспечит правовой механизм для политико-дипломатического возвращения" Донбасса под контроль Киева. Он поручил министру обороны и начальнику Генштаба подготовить к 1 апреля предложения по изменению формата военной операции на востоке страны и по кандидатуре командующего объединенными силами.

Верховная рада одобрила закон о реинтеграции Донбасса 18 января. В тексте Россию называют страной-агрессором, а неподконтрольные Киеву территории на юго-востоке признаются "оккупированными".

Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в мирное время ради защиты суверенитета. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Кроме того, еще в первом чтении депутаты исключили пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта.

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках закон резко критиковали, отмечая, что он нарушает Минские соглашения и развязывает руки военным. Глава российского МИД Сергей Лавров также говорил о том, что новый закон перечеркивает минские договоренности.

Политолог Института стран СНГ Денис Денисов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что суть закона прямо противоречит его названию.

"Данный закон может повлиять на что угодно, только не на мирную реинтеграцию Донбасса в состав Украины. В нем содержится целый ряд пунктов, которые напрямую противоречат Минским соглашениям и явно неприемлемы для жителей Донбасса. Например, вместо прописанной в Минске амнистии по новому закону наоборот, только ужесточаются преследования, причем обычных, простых жителей Донбасса", – отметил Денис Денисов.

Он считает, что принятый закон может негативно сказаться на ситуации вокруг конфликта в Донбассе.

"Подписанный документ в очередной раз подрывает основу для конструктивных мирных переговоров и урегулирования ситуации в Донбассе. Если бы украинская власть была заинтересована в урегулировании, то уж точно не подобный закон надо было принимать. Но мы видим, что та воинственная риторика, которую мы слышим из Киева, перетекает уже и в официальные документы, такие, как этот закон, который может только негативно сказаться на ситуации вокруг конфликта", – считает Денис Денисов.

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