Эксперт прокомментировал ситуацию с неопознанными вертолетами в Афганистане

Россия ждет разъяснений от США и НАТО по поводу полетов неопознанных вертолетов в контролируемые боевиками районы Афганистана, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Так что нас очень тревожит то, что происходит в Афганистане, нас очень тревожит расширение там влияния ИГИЛ*", – добавил российский министр.
Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в эфире радио Sputnik отметил, что американские военные не могут не знать, что происходит в районах, где базируются боевики – и тем более они не могут не знать, зачем туда летают "неопознанные" вертолеты.
"Эти вертолеты появляются в тех зонах, которые слабо контролируются. Самое интересное, что американская сторона не раскрывает, что это за вертолеты – это не расшифровывается. Это говорит о том, что американская сторона хочет использовать ситуацию в Афганистане для давления на Россию. Другого объяснения того, что происходит, нет", – считает Иван Коновалов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!