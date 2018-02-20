Эксперт прокомментировал ситуацию с неопознанными вертолетами в Афганистане

Россия ждет разъяснений от США и НАТО о неопознанных вертолетах в Афганистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik отметил, что США не могут не знать, что происходит в Афганистане.

Россия ждет разъяснений от США и НАТО по поводу полетов неопознанных вертолетов в контролируемые боевиками районы Афганистана, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"По-прежнему мы ожидаем от наших американских коллег ответа на многократно ставившиеся в их адрес вопросы, вопросы, возникшие на основе публичных заявлений, которые делали руководители некоторых афганских провинций, о том, что неопознанные вертолеты, по всей вероятности, вертолеты, к которым натовские силы так или иначе имеют отношение, осуществляют полеты в те районы, где базируются боевики, и причины этих полетов нам никто пока не может объяснить, и в целом пытаются уходить от ответов на эти закономерные вопросы", – заявил он на пресс-конференции после переговоров с пакистанским коллегой Хаваджей Мухаммадом Асифом.

"Так что нас очень тревожит то, что происходит в Афганистане, нас очень тревожит расширение там влияния ИГИЛ*", – добавил российский министр.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в эфире радио Sputnik отметил, что американские военные не могут не знать, что происходит в районах, где базируются боевики – и тем более они не могут не знать, зачем туда летают "неопознанные" вертолеты.

"Эти вертолеты появляются в тех зонах, которые слабо контролируются. Самое интересное, что американская сторона не раскрывает, что это за вертолеты – это не расшифровывается. Это говорит о том, что американская сторона хочет использовать ситуацию в Афганистане для давления на Россию. Другого объяснения того, что происходит, нет", – считает Иван Коновалов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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