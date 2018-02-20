Экономист оценил вероятность торговой войны между США и ЕС

ЕС готов отреагировать на вероятные меры США, затрагивающие экспорт из стран союза, заявили в Еврокомиссии. В эфире радио Sputnik экономист Игорь Ковалев высказал мнение, что у США и ЕС достаточно много "точек разрыва" в торговых отношениях.

США и Евросоюз не находятся в состоянии торговой войны, но ЕС готов отреагировать на вероятные меры Соединенных Штатов, которые могут затронуть экспорт из стран союза, заявил на брифинге для журналистов пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

По его словам, ЕС "четко дал понять администрации США на высочайших уровнях, что мы были бы глубоко обеспокоены мерами, затрагивающими промышленность Евросоюза".

Ранее министерство торговли США предложило ввести пошлину на импорт стали из России и 11 других стран в размере 53%. В число стран с такой пошлиной предлагается включить, наряду с РФ, Бразилию, КНР, Коста-Рику, Египет, Индию, Малайзию, Южную Корею, ЮАР, Таиланд, Турцию и Вьетнам. Для всего остального импорта стали предлагается импортная пошлина в 24%.

Кроме того, министерство торговли США предложило ввести пошлину на импорт алюминия из России, Китая, Гонконга (административный район КНР), Венесуэлы и Вьетнама в размере 23,6%. Для всех остальных стран предлагается квота. Доклад Минторга передан на рассмотрение президента США Дональда Трампа.

"Мы будем предпринимать соответствующие меры для защиты промышленности Евросоюза. Мы готовы реагировать оперативно и соответствующим образом в случае, если наш экспорт будет затронут какими-либо ограничительными торговыми мерами со стороны США", – ответил Схинас на вопрос, готовят ли службы Еврокомиссии ответные меры на случай введения Соединенными Штатами тарифов на сталь и алюминий.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что Евросоюз готовится ответить на планы США по введению пошлин на импорт стали и алюминия из других стран и может ввести собственные ограничения на импорт товаров американского производства, в частности виски Bourbon и мотоциклов Harley-Davidson.

В эфире радио Sputnik первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев отметил, что торговые споры между США и Евросоюзом ведутся постоянно.

"Они то утихают, то вспыхивают с новой силой. В настоящий момент это происходит в связи с политикой Дональда Трампа, попыткой реализовать его предвыборный лозунг "обеспечим рабочие места и благосостояние для американцев", что ведет к значительному усилению протекционистских элементов в политике американской администрации. И заявления о готовности ввести импортные пошлины на сталь подтверждают этот тезис. Поэтому, на мой взгляд, перспективы ухудшения или обострения торговых отношений между странами Евросоюза и США достаточно велики", – сказал Игорь Ковалев.

Тем более, что конкуренция во многих отраслях очень серьезная, добавил эксперт.

"Можно вспомнить авиастроение, непростые взаимоотношения между Boeing и Airbus. Можно вспомнить и то, как сложно шли переговоры о создании Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства, которое, судя по всему, так и не состоится из-за серьезных разногласий. То есть точек разрыва, конфликтных точек во взаимоотношениях между США и Евросоюзом в сфере внешней торговли достаточно много", – отметил Игорь Ковалев.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.