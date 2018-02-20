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Призер ОИ: я уверен в невиновности Крушельницкого по одной простой причине

16:5320.02.2018
(обновлено: 17:26 20.02.2018)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкАлександр КрушельницкийАлександр Крушельницкий
© РИА Новости / Владимир Песня
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Двукратный призер Олимпийских игр Антон Голоцуцков в эфире радио Sputnik полностью исключил вероятность того, что керлингист Александр Крушельницкий мог осознанно употребить мельдоний – и объяснил почему.

Допинг-проба В призера Олимпийских игр в Пхенчхане российского керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат, подтвердив наличие мельдония в организме, сообщается в заявлении делегации Олимпийских спортсменов из России (OAR).

"Вчера, 19 февраля, в соответствии с установленной процедурой, состоялось вскрытие и анализ допинг-пробы В члена команды Олимпийские спортсмены из России Александра Крушельницкого. Проба дала положительный результат, подтвердив наличие запрещенного препарата в его организме", – говорится в заявлении.  

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий
© РИА Новости / Владимир Песня
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"Мы выражаем искреннее сожаление по факту данного инцидента. Вместе с этим, обстоятельства случившегося не дают сейчас ответа на вопросы, каким образом и когда мельдоний мог попасть в организм спортсмена", – отмечается в заявлении.

Делегация спортсменов-олимпийцев из России также сообщила, что допинг-проба, взятая у Александра Крушельницкого 22 января, до начала Олимпиады, была отрицательной, как и все предыдущие. Таким образом, факт осознанного или системного употребления запрещенного вещества не подтверждается, говорится в официальном заявлении делегации OAR.

Гимнаст, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Антон Голоцуцков в эфире радио Sputnik полностью исключил вероятность того, что Крушельницкий мог осознанно употребить мельдоний. 

"Мы все знаем, что проблема именно с мельдонием была настолько нашумевшей – и во всем мире, и у нас в России. И неужели, зная об этой проблеме, Саша (Крушельницкий) взял и решил выпить этот мельдоний.  Думать так – это же глупо совсем… Я уверен, что наш спортсмен не принимал мельдоний по одной простой причине: потому, что он как минимум не глупый человек. Ведь была такая шумиха… Тем более – керлинг. Что такое мельдоний? Этот препарат поддерживает сердечную мышцу, чтобы она выдерживала большие физические нагрузки. Я не думаю, что для керлинга это актуально", – сказал Антон Голоцуцков.

Он считает, что если Крушельницкого "подставили", то связано это, скорее всего, не с ним лично. 

"Спортсмены в данном случае страдают из-за политических игр… И не нужно опускать руки. Мы отстаиваем честь своей страны, и, я думаю, все спортсмены понимают, что такая ситуация могла произойти – и она произошла. Все равно нужно бороться, просто потому, что мы – народ справедливый и честный", – заключил Антон Голоцуцков.

Ранее антидопинговое подразделение Спортивного арбитражного суда (CAS) зарегистрировало дело в отношении 25-летнего спортсмена, проба А которого оказалась положительной на мельдоний. Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу на Олимпиаде-2018 в дабл-миксте.

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Комментарии
11 пользователей оставили 11 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Лариса Ильина
чистой воды провокация. Где гарантия, что пробирка была чистая? Я быстрее поверю, что какой-то пиндос тупой принял мельдоний, но наш... это надо быть вааще без мозгов!!!
скорее всего, подсыпали!
17:09
20.02.2018
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Андрей Шульга
Надеемся что СК и другие службы сработают достойно! полный бред.. керлинг и допинг..
17:07
20.02.2018
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