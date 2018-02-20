"Есть много прошлых обид". Политолог о новых претензиях Киева к Варшаве

В Киеве требуют от Польши восстановления разрушенных в стране украинских памятников. Политолог Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что украинская сторона при этом и сама понимает, что подобные требования невыполнимы.

За три года в Польше осквернили 15 украинских памятников, сообщил директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"С 2014 до 2017 года там произошло 15 актов вандализма на украинских местах памяти, в том числе – на могилах. Их исполнителями были сначала неизвестные вандалы, затем ответственность за часть уничтожений взяли на себя некоторые общественные объединения. Несмотря на это, правоохранительные органы Польши не обнаружили виновников, памятники не восстановили, власть не осудила вандализм", – написал Вятрович в Facebook

По его словам, за прошлый год на Украине четыре раза оскверняли польские памятники, эти случаи осудили представители власти и общественно-политические силы. Он также отметил, что украинская сторона восстановила все четыре памятника.

"Поэтому на переговорах о легализации памятников украинская сторона выдвигает требование симметричного восстановления украинских памятников. Этого не происходит", – добавил Вятрович.

В последнее время в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий по вопросам исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА*), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

Кроме того, в Польше приняли закон, предусматривающий уголовное наказание за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам во время Второй мировой войны. В Варшаве утверждают, что закон призван не допустить искажений истории. Президент Украины Петр Порошенко назвал его неприемлемым.

Директор научно-исследовательского Института политической социологии, политолог Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik отметил, что отношения Варшавы и Киева в последнее время в целом складываются непросто.

"Отношения Польши и Украины в последние несколько лет, фактически после прихода Порошенко, значительно осложнились. С одной стороны, Польша как член Евросоюза пытается помогать Украине, а с другой – отношения между польскими и украинскими националистами достаточно напряженные, можно сказать, плохие, по той причине, что есть много прошлых обид, в том числе польский геноцид украинскими националистами, это поляки не забывают. Более того, Польша украинских националистов считает младшим братом, который требует опеки и воспитания, кроме того, есть территории, которые поляки рассматривают как свои исконные. Отсюда такое отношение и к памятникам, и к межнациональной дружбе, что называется", – сказал Вячеслав Смирнов.

По его мнению, в данном случае на Украине и сами понимают, что их заявления так и останутся не услышанными.

"Заявление Украины – риторическое. То есть украинская сторона требует уважительного отношения к своим памятникам, но она понимает, что это невыполнимо. Потому что польское национальное правительство поддерживает негативное отношение к украинцам. И только если украинский режим будет сменен, возможно какое-то потепление отношений (Украины) как с Польшей, так и с Россией", – считает политолог.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.