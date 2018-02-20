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Немецкий политик: отношение ЕС к "евромайдану" – это извращение

14:1320.02.2018
(обновлено: 14:14 20.02.2018)
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© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСторонники оппозиции оказывают помощь раненому во время столкновений на площади Независимости в КиевеСторонники оппозиции оказывают помощь раненому во время столкновений на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Новые данные о том, кто вел огонь на киевском Майдане 20 февраля 2014 года, в эфире радио Sputnik прокомментировал бывший председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Вилли Виммер.

Экс-командир батальона грузинской армии "Аваза" Тристан Цителавшили, чьи бывшие подчиненные принимали участие в событиях на Майдане в  2014 году, считает, что украинская прокуратура может и сейчас расследовать обстоятельства гибели так называемой "Небесной сотни". 

Сторонники оппозиции несут раненного во время столкновений с сотрудниками правопорядка на улице Институской в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
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"Небесная сотня": развенчание мифа
В понедельник в МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция "Правда о расстреле "Небесной сотни"". 20 февраля 2014 года на киевском Майдане был открыт огонь, погибли 53 человека. Лидеры оппозиции обвинили в этом правительство Виктора Януковича, но официальное расследование зашло в тупик.

"Я наблюдал ситуацию, как они мобилизовали бывших военных сотрудников, бывших полицейских. Туда попали люди, которые были моими бывшими подчиненными", – сказал Тристан Цителавшили в сюжете, показанном на пресс-конференции.  

"У нас все материалы есть… Если будет желание украинской власти и прокуратуры, свободно могут это дело открыть и расследовать", – добавил Цителавшили.

Ранее РИА Новости обнародовало результаты собственного расследования событий на Майдане в феврале 2014. В ходе расследования граждане Грузии Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили рассказали, что в 2014 году их в качестве снайперов направил в Киев экс-президент страны Михаил Саакашвили. По их словам, оружие и приказ открыть огонь по протестующим и силовикам они получили от нынешнего главы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского. Причем Пашинский лично стрелял из автомата.

Генерал Тристан Цителашвили, Александр Ревазишвили и Коба Нергадзе
© Sputnik / Стрингер
Политолог: обществу предстоит узнать о многих событиях на "евромайдане"
Документальный фильм, в котором итальянские журналисты берут интервью у предполагаемых грузинских снайперов, ранее также выпустил итальянский "5 канал".  

Бывший госсекретарь Минобороны Германии, бывший председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Вилли Виммер в интервью Sputnik Deutschland выразил мнение, что Евросоюзу должно быть стыдно за его политику по отношению к силам, которые совершили путч в Киеве.   

"В первую очередь, я думаю вот что: какую ответственность несем мы – Европейский союз – за тогдашние события? В связи с событиями на Майдане мы всегда вспоминаем также события на площади Тяньаньмэнь в Пекине (в июне 1989, –  ред.)…  Однако когда события, аналогичные кровопролитию на Тяньаньмэнь, произошли в Европе, а именно на Майдане, ЕС попросту "поджал хвост" перед (пришедшим к власти, –  ред.) киевским режимом. С первого дня событий на Майдане велись бесконечные телефонные переговоры, на основе которых нетрудно сделать вывод, что лица, совершившие путч в Киеве, несут ответственность за это кровопролитие. Поэтому Европейскому союзу должно быть стыдно за его  бесхребетную политику по отношению к силам, которые совершили путч и несут ответственность за кровопролитие на Майдане", – считает Вилли Виммер. 

Он объяснил, в чем, по его мнению, причина такой политики ЕС.  

"Европейский союз ведет себя, по сути, как подельник тех сил. И мы видим по нашей прессе, что все ведущие СМИ подверглись серьезному "промыванию мозгов" и теперь целенаправленно распространяют недостоверную информацию о путче, кровопролитии на Майдане и референдуме в Крыму с целью оправдать и легитимировать политику ЕС и НАТО по отношению к Российской Федерации. Это просто извращение – ничего хуже быть не могло", – считает Вилли Виммер. 

По его словам, необходимо международное расследование событий на Майдане, чтобы прояснить вопрос о том, кто стрелял по силовикам и протестующим.  

"Еще до того, как об этом написали мировые СМИ, я из своих источников в бундесвере узнал, что в Швеции имели место публикации именно с той информацией, которая вскоре была опубликована со ссылкой на этих грузинских снайперов. Но до тех пор, пока не будет проведено прозрачное  международное расследование событий на Майдане, я не могу верить никому. ЕС, со своей стороны, не сделал ровным счетом ничего для такого расследования. Если же расследование будут вести какие-нибудь районные суды на Украине, то, основываясь на украинском опыте после 2014 года, я могу сказать, что  такой суд можно с тем же успехом организовать на Луне", – сказал Вилли Виммер. 

Главная киевская площадь – майдан Незалежности (площадь Независимости) – была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов.  

Ответственность за смерть более 100 человек, которых на Украине принято называть "Небесной сотней", новые украинские власти возложили на экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.  

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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