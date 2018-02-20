Военный эксперт прокомментировал "утечку" в СМИ видео с новой ракетой США

В Сети появилось видео с секретной американской ракетой. В эфире радио Sputnik военный эксперт Владимир Богатырев высказал предположение о целях такой "утечки" в СМИ.

Вертолет телеканала ABC7 "случайно" пролетел над "странным объектом" на базе морской авиации в Аламиде, который оказался сверхлегкой ракетой. Соответствующее видео выложено в YouTube.

Сообщается, что ракета разрабатывается стартапом, у которого еще нет названия. Компания не торопится распространяться о своих намерениях, известно лишь, что планируется создать самую легкую ракету.

Телеканалу удалось получить документ от местных властей, с которыми сотрудничает "безымянная компания". Согласно бумаге, название ракеты Astra, ее высота составляет 12 метров, носитель способен выводить на низкую околоземную орбиту до 100 килограммов груза.

Ранее в США состоялся успешный запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, обеспечивающей выведение полезных грузов массой до 64 тонн. Эта ракета составляет 70 метров в длину, почти в шесть раз больше, чем Astra.

В эфире радио Sputnik генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев высказал предположение о целях такой "утечки" в СМИ.

"Случайная или не случайная "утечка" образца новой ракеты США? Думаю, это стремление политического и военного руководства страны в очередной раз показать возможности своего военно-промышленного комплекса, продемонстрировать, мол, не все так плохо в американской армии, как об этом в последнее время стали говорить", – сказал Владимир Богатырев.

По его мнению, такая ракета может иметь широкий спектр применения.

"Если судить по появившимся в СМИ характеристикам ракеты, то это оружие, предназначенное для выведения на низкую орбиту специальных военных спутников. А это возможность нанесения ударов, ведения радиоэлектронной разведки, различного рода спецопераций в рамках глобального удара. То есть такая ракета может иметь широкий спектр применения, и ее возможности достаточно велики – от разведывательных до ударных. И если такое оружие действительно существует, а не является очередным мифом военно-промышленного комплекса США и информационной войной для воздействия на общественное мнение в мире, то это серьезный шаг в гонке вооружений, попытка оттеснить другие страны и доказать, что США сегодня впереди планеты всей. Тем самым – раскрутить спираль гонки вооружений на космических орбитах", – считает военный эксперт.

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