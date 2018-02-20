Политик: Киев в вопросе миротворцев действует по схеме "Окно Овертона"

Швеция выразила готовность отправить войска в Донбасс для содействия миротворческой миссии ООН. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik обратил внимание, что при обсуждении ввода миротворцев на юго-восток Украины ставится лишь один вопрос.

Швеция готова ввести войска на восток Украины для содействия миротворческой миссии ООН, сообщил министр обороны страны Петер Хультквист в интервью "Шведскому радио".

На вопрос, видит ли он опасность в том, что шведские солдаты будут действовать рядом с российской границей, глава шведского Минобороны сказал, что пока неизвестно, каким образом будет разворачиваться операция, поэтому он "не хочет строить догадки".

Также о готовности отправить миротворцев в Донбасс заявила Белоруссия. Однако Киев выступил против. По словам замглавы МИД Украины Елены Зеркаль, Белоруссия не может участвовать в миротворческой миссии ООН в Донбассе из-за членства в ОДКБ.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik отметил, что пока нет смысла говорить, из какой страны должны быть миротворцы.

"Сегодня обсуждение того, какая страна поставит миротворцев на территорию Донбасса, смысла особо не имеет. Потому что любая страна в данном случае будет иметь мандат ООН. В целом сейчас под обсуждением, из какой страны будут миротворцы, скрывается другая задача. Идет психологическая подготовка населения к тому, что миротворцы должны быть обязательно. Обратите внимание, что не обсуждается, на какой линии разграничения будут миротворцы – между (самопровозглашенными) ДНР, ЛНР и Украиной или между Украиной и Россией", – сказал Вадим Колесниченко.

По его мнению, украинские власти попытаются использовать тему национальной принадлежности миротворцев для отвлечения общественного мнения от главного.

"Сейчас ставится только один вопрос – необходимо ввести миротворцев в Донбасс. Некоторое время народ будет это обсуждать, после чего привыкнет к мысли, что миротворцы должны быть обязательно. А потом, когда мы с этим согласимся, к этому привыкнем, тогда уже будут настаивать на том, чтобы это было не на линии разграничения между ДНР, ЛНР и Украиной, а между Россией и Украиной – по всей территории Донбасса, с целью дальнейшего подавления сопротивления на этой территории. По схеме "Окно Овертона" (теория или концепция, с помощью которой можно насадить любую идею в сознание даже высокоморального общества – ред.) подготавливается общественное мнение, что, по сути, нужно "удавить" ЛНР и ДНР и выйти на границу с Россией", – заключил политик.

Ранее президент России Владимир Путин высказался за отправку миротворцев ООН на восток Украины. При этом он подчеркнул, что речь может идти только об обеспечении безопасности сотрудников ОБСЕ. В Кремле отмечали, что вопросы размещения миротворцев необходимо решать совместно с представителями ДНР и ЛНР.

Украинские власти настаивают на широком мандате миротворческого контингента и размещении миссии ООН на всей территории Донбасса, вплоть до границы с Россией. Как заявил президент Украины Петр Порошенко, миротворцы должны "обеспечить возвращение этих территорий под украинский суверенитет".

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