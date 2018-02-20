Эксперт: США нужна была причина для усиления в Черном море, и они ее нашли

США усиливают присутствие в Черном море, чтобы "противостоять наращиванию российских сил в этом районе", сообщают СМИ. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, чем в данном случае руководствуются американцы.

Утверждения США о том, что Россия наращивает военные силы в Черном море – "прямая ложь", заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

"В последнее время со стороны США звучит целый ряд обвинений в адрес России – и по усилению российского ядерного потенциала, и по увеличению ядерного оружия, теперь по наращиванию присутствия в акватории Черного моря", – заявил Серебренников.

По его мнению, подобные нападки – попытка отвлечь внимание от собственного наращивания вооружения и военного присутствия. Серебренников отметил, что Вашингтон старается "использовать эту ложь в политическом давлении на Россию".

По словам сенатора, подобные попытки окажутся безуспешными.

В воскресенье, 18 февраля, в Черное море вошел эскадренный миноносец ВМС США "Карни", который присоединился к эсминцу "Росс". СМИ со ссылкой на источник в Пентагоне сообщили, что Вашингтон усилил присутствие в Черном море, чтобы "противостоять наращиванию российских сил в этом районе".

Эсминец "Росс" оснащен системой ПРО Aegis и вооружен крылатыми ракетами "Томагавк". Второй корабль, "Карни", оснащен системой ПВО и подводного обнаружения и атаки, он несет "Томагавки" и ракеты "Гарпун".

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил, что США просто пытаются найти причину, чтобы обосновать свои действия.

"В своей предвыборной программе (президент США Дональд) Трамп говорил о снижении издержек, снижении трат из бюджета, включая и затраты на оборонную промышленность. Но мы видим, что, придя к власти, он увеличивает военный бюджет, а для объяснения этого ему нужны причины. Северная Корея на эту причину не похожа. И этой причиной стала Россия. Все траты, перевооружение, новая ядерная доктрина США – все они объяснены "угрозой" со стороны России. Я думаю, этот вектор будет продолжаться до точки начала восстановления российско-американских отношений. Но, учитывая политику однополярного мира, которую США снова "берут на щит", я думаю, эта точка еще очень далека", – сказал Александр Асафов.

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