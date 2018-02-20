Военный эксперт: бюджет в $700 млрд "хоронит" американскую армию

В Пентагоне рассказали о путях модернизации Вооруженных сил США. Военный эксперт Александр Жилин в эфире радио Sputnik отметил, что в американском военном ведомстве регулярно появляются новые идеи относительно военного бюджета.

Американская армия должна быть готова к ведению многодоменных боевых действий, пишет National Interest со ссылкой на директора Вооруженных сил США по бюджету генерал-майора Пола Чемберлена.

Так представитель Пентагона прокомментировал проект оборонного бюджета страны на 2019 год, предусматривающий рост расходов на оборону.

"Такие ревизионистские державы, как Россия и Китай, режимы-изгои КНДР и Иран наряду с террористическими организациями представляют серьезную угрозу американским интересам. Наши региональные конкуренты в АТР и Европе изучают сильные и слабые стороны (армии США — прим. ред.) более десяти лет. Их усилия по модернизации постепенно нивелируют наши конкурентные преимущества, поэтому данный оборонный проект нацелен на обеспечение превосходства американской армии", — заявил Чемберлен.

Генерал также назвал ключевые проблемы американской армии.

"Армия должна быть готова при необходимости одержать победу в многодоменной войне, которая требует согласованности в ведении огня, радиоэлектронной борьбы, атаках в киберпространстве и космосе. Кроме того, вооруженные силы страны должны быть способны нанести удар по противнику и повысить живучесть своих войск в противостоянии высокотехнологичному противнику", — констатировал Чемберлен.

По его словам, новый проект бюджета позволит американской армии "обладать большей убойной мощью, быть гибкой и готовой отразить текущие и предстоящие угрозы". Чемберлен утверждает, что усилия по модернизации позволят американской армии увеличить технологическое превосходство над ближайшими соперниками.

Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik отметил, что в Пентагоне новые идеи относительно военного бюджета появляются регулярно.

"Пентагон и политики-ястребы никак не могут угомониться, потому что речь идет о больших деньгах. И этот бюджет в 700 миллиардов долларов на год, похоже, начинает уже хоронить определенную часть американской армии. Схватка за "распил" приобретает нечеловеческие черты. Фактически каждую неделю стратеги придумывают какие-то глупости, чтобы увеличивать и увеличивать финансирование. Получается, что американская армия, если проанализировать их выступления, с одной стороны угрожает всему миру, а с другой – совершенно не боеготова", — сказал Александр Жилин.

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