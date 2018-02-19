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Политолог: новая акция Киева по Крыму в США "засчитана не будет"

19:2319.02.2018
(обновлено: 19:26 19.02.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСтроящийся Крымский мост в Керченском проливе. 3 декабря 2017Строящийся Крымский мост в Керченском проливе. 3 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Киев передал в Международный суд ООН в Гааге меморандум о нарушениях Россией Конвенции ООН по морскому праву, сообщил МИД Украины. Политолог Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik предположил, какие могут последствия у этого шага.

Киев передал в Международный суд ООН в Гааге меморандум о нарушениях Россией Конвенции ООН по морскому праву, сообщается на сайте МИД страны. 

"Украина просит арбитражный суд прекратить нарушение Российской Федерацией Конвенции ООН по морскому праву и подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе, в том числе и обязать Российскую Федерацию уважать суверенные права Украины в своих водах, остановить кражу украинских ресурсов, а также выплатить компенсацию за причиненный ущерб", — говорится в сообщении МИД.

В сентябре 2016 года Украина инициировала арбитражное производство против России в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Киев отмечают, что цель Украины – защита своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе. Согласно решению палаты третейского суда в Гааге, Украина должна была до 19 февраля 2018 года подготовить меморандум, изложив в документе позицию Киева по этому вопросу. 

Жители Симферополя на концерте Крым-Весна, который проходит на площади Ленина в центре города, в день голосования на референдуме о статусе Крыма. 2014 год
© РИА Новости / Андрей Стенин
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По данным МИД Украины, иск касается якобы имевшего место нарушения права Украины на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг Крыма. Также Украина будет апеллировать в иске к тому, что строительство моста через Керченский пролив и "неконтролируемая", по мнению Киева, добыча газа российской стороной якобы наносят вред морской среде.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Москве при принятии решения о строительстве моста в Крым приняли во внимание все нормы и аспекты международного права и какие-либо дискуссии уже завершены.

Председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" (Workshop of Eurasian Ideas) Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik высказал мнение о возможных последствиях обращения Киева в Международный суд ООН в Гааге. 

"Дело здесь не только в Керченском проливе. Как мы знаем, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности президент (Украины Петр) Порошенко заявил, что он будет обращаться в международные судебные инстанции и по поводу принадлежности самого Крыма. В целом эти обращения Киева в международный суд – еще одно подтверждение слабости президента Порошенко и официальной киевской власти в целом. Вашингтон хотел бы от него не бюрократической "бумажной" активности, и такая акция там засчитана не будет. Тем более что предыдущее внесение в украинские законы упоминания о "стране-агрессоре" применительно к России не сработало и сенсацией в общем-то не стало", – отметил Григорий Трофимчук. 

Возможное обращение Киева в суд по вопросу принадлежности Крыма тоже не принесет никакого осязаемого результата, считает политолог.  

"В формальном режиме Гаага такое подтверждение вполне может выдать, но что будет делать Киев дальше с этой бумагой и куда он с ней пойдет?.. Что касается Керченского пролива, то строящийся там мост должен по факту притормозить движение сотен украинских судов, чтобы (у Киева) появилась фактическая основа для обращения в международные инстанции. Но такой основы тоже нет", – полагает Григорий Трофимчук.  

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