Мнение: если бы Порошенко хотел избавиться от Roshen, он бы это уже сделал

В Roshen заявили, что не против, чтобы кондитерская фабрика в Липецке сгнила. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо отметил, что не стал бы серьезно относиться к подобному откровению.

Гендиректор корпорации Roshen Вячеслав Москалевский заявил, что предпочитает, чтобы Липецкая кондитерская фабрика "сгнила", если ее не купят по рыночной цене. По его словам, сейчас активы фабрики обесценились.

"Двести миллионов долларов мне за них никто в России не заплатит, а за меньше я никому не продам", – сказал Москалевский в интервью интернет-изданию LIGA.net. Именно во столько он два года назад оценил активы, которые остались в Липецке.

В апреле 2015 года российский суд постановил взыскать с фабрики 180 млн рублей налоговой задолженности, а затем наложил арест на ее имущество стоимостью в почти 1,5 млрд рублей в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

В январе 2017 года Roshen объявила о своем решении остановить работу Липецкой кондитерской фабрики по политико-экономическим причинам. В июне 2017 года корпорация сообщила, что завершила консервацию производства Липецкой фабрики, также прекратил работу торговый дом корпорации.

Корпорация Roshen принадлежит Петру Порошенко. Украинский лидер, выдвигая свою кандидатуру в президенты, обещал в случае победы на выборах продать свой главный актив, однако пока этого не произошло. Продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта на востоке Украины найти покупателя не может. Долю Порошенко в Roshen передали в независимый "слепой" траст.

В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение о том, что на самом деле стоит за заявлением гендиректора Roshen.

"Думаю, что заявление Вячеслава Москалевского говорит лишь о том, что Петр Порошенко, на самом деле, не хотел бы лишаться Липецкой фабрики. Если бы глава украинского государства хотел бы избавиться от российского актива, то он бы уже давно это сделал. Все разговоры представителя Петра Порошенко о том, что они не станут продавать фабрику не по рыночной цене – это всего лишь затягивание вопроса о продаже фабрики. Конечно, Петр Порошенко желает усидеть на двух стульях: с одной стороны, он хочет по-прежнему обвинять Россию во всех бедах, а с другой – иметь на территории РФ некий бизнес-актив. Поэтому я бы серьезно не воспринимал заявления господина Москалевского", – сказал Иван Мезюхо.

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