Эксперт о числе якобы погибших в Сирии россиян: ясно, откуда ветер дует

Данные о сотнях погибших россиян в Сирии – это попытки спекулировать на войне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik предположил, что стоит за публикацией подобных данных.

Данные о сотнях погибших россиян в Сирии – это попытки спекулировать на войне, заявил журналистам глава МИД Сергей Лавров.

"На этот счет уже было сделано заявление. И я считаю, что этого вполне достаточно, по крайней мере, вопросы, которые вы задаете, я надеюсь, они продиктованы желанием способствовать урегулированию. То, что мы читаем про сотни и даже тысячи, по-моему, уже было, – это попытки негодными средствами спекулировать на войне, которая в Сирии, к сожалению, продолжается", – сказал Лавров, комментируя информацию о якобы погибших в Сирии россиянах.

"Такие попытки (спекуляций, – ред.), я считаю как минимум не очень корректными. Публикации, о которых вы говорите, касаются определенного круга СМИ, и все это происходит путем накручивания жареных новостей без предъявления конкретных фактов и не ожидая итогов расследования, которое продолжается. Наберитесь, пожалуйста, терпения", – сказал Лавров.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik предположил, что стоит за публикациями о якобы сотнях погибших в Сирии россиян.

"Внимание к теме погибших – это следствие информационной войны, которая идет вокруг кампании в Сирии. Стратегически ситуация там переломлена в пользу правительства (президента Сирии Башара) Асада и поддерживающих его России и Ирана. Естественно, предпринимаются попытки как-то ослабить эффект этого изменения ситуации на фронтах. В том числе – атакуя Россию по линии якобы понесенных ею потерь, в том числе путем их раздувания, с ясным посылом: что России нужно оттуда уйти, что это слишком накладно и так далее. Понятно, что уход России из Сирии – в интересах, прежде всего, стратегических оппонентов, в первую очередь – США. Поэтому ясно, откуда ветер дует", – сказал Борис Рожин.

Он отметил, что ориентироваться в вопросе о якобы погибших в Сирии гражданах России следует на точно установленные факты, а не на домыслы.

"На данный момент продолжают устанавливать, сколько там и кого погибло. Но ясно, что эти (приводимые некоторыми СМИ – ред.) совсем уж заоблачные цифры явно действительности не соответствуют", – заключил Борис Рожин.

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