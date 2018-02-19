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Эксперт рассказал, что стоит за утверждениями о создании "убийц спутников"

15:1319.02.2018
(обновлено: 15:14 19.02.2018)
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© Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"Космический аппарат Метеор-МКосмический аппарат Метеор-М
© Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"
США опасаются российских "убийц спутников", говорится в докладе директора Национальной разведки. Эксперт Натан Эйсмонт в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, с какой целью распространяется подобная информация.

Россия и Китай осуществляют разработку оружия, способного вывести из строя американские военные и коммерческие спутники, говорится в докладе директора Национальной разведки США Дэна Коутса.

Спутники на Земной орбите
© Fotolia / Vadimsadovski
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Как отмечается в документе, оружие с подобным потенциалом может появиться в арсенале ведущих стран мира "в ближайшие годы". Кроме того, Китай и Россия, как утверждают авторы доклада, создали специальные противоспутниковые подразделения. В этом контексте американские специалисты опасаются, что ситуация в космическом пространстве станет более напряженной.

"Россия и Китай работают над созданием противоспутникового оружия для снижения военного потенциала США и их союзников", – говорится в докладе.

По мнению экспертов из американского разведсообщества, Россия и Китай могут применить подобное вооружение против США в будущих конфликтах. В связи с этим Соединенные Штаты намерены повысить уровень защищенности коммерческих, гражданских и военных спутников.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, с какой целью распространяется подобная информация.

"Такого рода информация – закрытая, причем всюду: и в России, и в Китае, и в Соединенных Штатах. Если это данные их разведки, то странно, что они публикуются. Такие публикации имеют, наверное, не те цели, которые провозглашаются. Публикация подобных материалов будет способствовать тому, что будут выделены деньги на такого рода разработки. Это первое, что приходит в голову, когда появляются такие сообщения", – сказал Натан Эйсмонт.

При этом, отметил эксперт, ни для кого не секрет, что создание подобного оружия возможно.

"Понятно, что это за оружие – это способ воздействия на объекты в космическом пространстве с помощью мощных электромагнитных импульсов. Такого рода импульсы могут либо нарушить работу радиоэлектронных устройств, которые находятся на спутниках, либо вообще вывести их из строя. Если такого рода работы где-то проводятся, то ничего удивительного в этом нет. По-видимому, есть соблазн противодействовать потенциальному противнику в использовании космических средств. Но говорить с уверенностью, мол, да, кто-то приступил к разработке этого оружия – это из области домыслов", – заметил Натан Эйсмонт.

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