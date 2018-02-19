Политолог: тон американской политики в Сирии задают не дипломаты

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал США "не играть с огнем" в Сирии и тщательно выверять свои шаги. Политолог Андрей Кортунов в эфире радио Sputnik отметил, что действия Вашингтона на Ближнем Востоке развиваются по "инерционной модели".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США "не играть с огнем" в Сирии и тщательно выверять свои шаги, исходя из долгосрочных интересов сирийского народа и всех народов региона.

"К сожалению, провокационные шаги, которые США предприняли, причем они вовлекали в эту свою линию на подрыв территориальной целостности САР подразделение партии Демократического союза – это курдская организация, что привело к обострению отношений с Турцией – вы знаете, что сейчас происходит в Африне. Я еще раз призываю наших американских коллег не играть с огнем и выверять все свои шаги, не исходя из немедленных потребностей сегодняшней политической конъюнктуры, а исходя из долгосрочных интересов сирийского народа, прежде всего, и всех народов этого региона, включая, конечно же, курдов, – будь то Сирия, будь то Ирак, будь то другие страны региона", – сказал Лавров, выступая на сессии Ближневосточной конференции клуба "Валдай".

Кроме того, российский министр призвал Вашингтон выполнять обещания по урегулированию в Сирии, отметив, что заверения США о сохранении целостности Сирии нуждаются в подтверждении делами.

"Мне кажется, что заверения наших американских коллег, что их единственной целью в Сирии является борьба с ИГИЛ* и сохранение территориальной целостности, нуждаются в подтверждении конкретными делами", – сказал Лавров.

Генеральный директор Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что сегодняшняя политика США в Сирии во многом инерционна.

"Последние действия США в Сирии говорят о том, что у администрации (президента США Дональда) Трампа нет стратегии ни в отношении Сирии, ни, по всей видимости, в целом в отношении Ближнего Востока. Мы видим, что американские действия развиваются по инерционной модели, то есть принимаются ситуативные решения для укрепления своих позиций, и во многом действует инерция тех решений, которые принимались еще администрацией (предыдущего президента Барака) Обамы", – сказал Андрей Кортунов.

Он отметил, что действия американцев отнюдь не способствуют политическому урегулированию в Сирии.

"Очевидно также и то, что тон в американской политике в Сирии задают не дипломаты, а военные. И понятно, что у военных есть свои приоритеты, свой алгоритм работы, который может привести к каким-то результатам на поле боя, но вряд ли способен привести к политическому урегулированию сирийского конфликта", – сказал политолог.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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