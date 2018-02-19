Политолог: тон американской политики в Сирии задают не дипломаты

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США "не играть с огнем" в Сирии и тщательно выверять свои шаги, исходя из долгосрочных интересов сирийского народа и всех народов региона.
Кроме того, российский министр призвал Вашингтон выполнять обещания по урегулированию в Сирии, отметив, что заверения США о сохранении целостности Сирии нуждаются в подтверждении делами.
"Мне кажется, что заверения наших американских коллег, что их единственной целью в Сирии является борьба с ИГИЛ* и сохранение территориальной целостности, нуждаются в подтверждении конкретными делами", – сказал Лавров.
Генеральный директор Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что сегодняшняя политика США в Сирии во многом инерционна.
"Последние действия США в Сирии говорят о том, что у администрации (президента США Дональда) Трампа нет стратегии ни в отношении Сирии, ни, по всей видимости, в целом в отношении Ближнего Востока. Мы видим, что американские действия развиваются по инерционной модели, то есть принимаются ситуативные решения для укрепления своих позиций, и во многом действует инерция тех решений, которые принимались еще администрацией (предыдущего президента Барака) Обамы", – сказал Андрей Кортунов.
Он отметил, что действия американцев отнюдь не способствуют политическому урегулированию в Сирии.
"Очевидно также и то, что тон в американской политике в Сирии задают не дипломаты, а военные. И понятно, что у военных есть свои приоритеты, свой алгоритм работы, который может привести к каким-то результатам на поле боя, но вряд ли способен привести к политическому урегулированию сирийского конфликта", – сказал политолог.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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