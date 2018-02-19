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Политолог предположил, что стоит за словами Тиллерсона о новых санкциях

14:2119.02.2018
(обновлено: 15:27 19.02.2018)
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© AFP 2018 / Don MacKinnonГоссекретарь США Рекс Тиллерсон во время пресс-конференции в Ванкувере, Канада. 16 января 2018Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время пресс-конференции в Ванкувере, Канада. 16 января 2018
© AFP 2018 / Don MacKinnon
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон допустил введение новых санкций против России. Политолог Григорий Добромелов в эфире радио Sputnik рассказал о том, что, по его мнению, является причиной всех этих санкций.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не исключил введения новых санкций против РФ. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон делает заявление в СМИ в Государственном департаменте в Вашингтоне, США. 4 октября 2017
© AP Photo / Cliff Owen
Политолог: новыми санкциями США хотят создать конкурентные преимущества
Руководителю Госдепартамента задали вопрос, почему администрация не применяет в полной мере санкции, предусмотренные решением конгресса.

В ответ Тиллерсон заявил, что уже предприняты некоторые шаги: в частности, на основании действующего законодательства предотвратили несколько сделок по продаже российской военной техники.

"Мы рассматриваем еще ряд лиц, в отношении которых могут быть введены санкции", – добавил  он. 

США после обострения ситуации вокруг Украины несколько раз вводили санкции в отношении России. Список предприятий, в том числе оборонного сектора, а также россиян, которых коснулись ограничения, регулярно пополняется по различным поводам.

В январе Минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все российское руководство и крупные российские предприниматели – всего 210 человек. Перечень был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), принятым летом прошлого года. Он не влечет автоматических ограничений против упомянутых лиц, однако подразумевает, что их могут ввести в будущем.

Здание Конгресса США в городе Вашингтон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Политолог: у призывов в США к новым санкциям против РФ есть две причины
Позднее министр финансов Стивен Мнучин заявил, что ведомство активно работает над подготовкой санкций в отношении российских олигархов и политиков. На прошлой неделе спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил 13 россиянам и трем компаниям обвинения по статьям "сговор против США" и "мошенничество".

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов в эфире радио Sputnik предположил, какими могут быть новые санкции США против РФ. 

"Во-первых, Минфин США уже анонсировал те или иные санкции в отношении лиц, внесенных в список, который был опубликован в конце января. Во-вторых, возможны точечные санкции в отношении отдельных российских предприятий и отдельных физических лиц, которых Соединенные Штаты сочтут нежелательными. Опять же, многое зависит от того, в какую сторону будет двигаться история с обвинением России во вмешательстве в американские выборы и насколько администрация Трампа сможет "отбить" историю с очередным досье", – отметил Григорий Добромелов.  

По его мнению, обвинения, выдвигаемые Вашингтоном в адрес Москвы, являются лишь предлогом – США в любом случае предприняли бы действия по "сдерживанию" России. 

"Даже если бы не было нынешних внутриамериканских проблем, поскольку взят курс на то, что Россия, наряду с Китаем, является одним из ключевых оппонентов США, то при прагматичных администрациях – а республиканские администрации чаще всего являлись сторонниками Realpolitik и Трамп позиционировал себя как политик, который ориентируется на реалии, а не на идеологемы – в этих условиях США так или иначе, согласно собственной доктрине, должны были бы "сдерживать" Россию", – считает Григорий Добромелов.  

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