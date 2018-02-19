Эксперт: лидеры ЕС в вопросе санкций начинают сами себе противоречить

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выступает на пресс-конференции в Берлине после арестов правозащитников в Турции. 20 июля 2017

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выступает на пресс-конференции в Берлине после арестов правозащитников в Турции. 20 июля 2017

В Германии раскритиковали предложение главы МИД страны Зигмара Габриэля о постепенной отмене санкций против РФ. Эксперт Николай Топорнин в эфире радио Sputnik высказал свое отношение к разговорам в ЕС по поводу антироссийских санкций.

Представители некоторых политических партий Германии раскритиковали предложение главы МИД страны Зигмара Габриэля о постепенной отмене санкций в отношении России после ввода миротворческого контингента в Донбасс, пишет газета Bild.

Немецкий дипломат на Мюнхенской конференции по безопасности поддержал идею президента России Владимира Путина о вводе "голубых касок" в Донбасс. Он отметил, что с появлением миротворцев в зоне конфликта может начаться постепенная отмена антироссийских санкций.

По словам представителя Христианско-демократического союза (ХДС) и председателя комитета бундестага по внешней политике Норберта Реттгена, снятие ограничительных мер не приведет к смене нынешнего политического курса России.

"Пока российская сторона не выполнит Минские соглашения, отмена санкций будет совершенно неправильным сигналом", – приводит издание его слова.

Представительница "Зеленых" Катрин Горинг-Эккардт также раскритиковала предложения главы МИД Германии.

"Пока Россия нарушает международное право, нельзя говорить о смягчении санкций", – сказала она, назвав присоединение Крыма к России "аннексией".

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин в эфире радио Sputnik отметил, что предложения о смягчении санкций против России звучат в Европе не впервые, и каждый раз это увязывается с минским процессом.

"Что касается инициативы о снижении санкционного давления на Россию после ввода миротворцев в Донбасс, то это неновое предложение. Например, в прошлом году на эту тему было много обсуждений. Но лично я не вижу прямой взаимосвязи между вводом миротворцев и смягчением или отменой определенных санкционных действий в отношении России. Потому что руководители Евросоюза, ведущих стран – Германии, Франции – говорят, что смягчение санкций или их полная отмена возможны после реализации Минских соглашений", – сказал Николай Топорнин.

По его мнению, европейские политики, говоря о возможной отмене или смягчении антироссийских санкций, в определенной степени противоречат сами себе.

"Стоит отметить, что в Минских соглашениях нет ни одного слова и миротворцах. Это (ввод миротворцев в Донбасс – ред.) такой краеугольный камень, который всегда фигурирует в разговорах об отмене санкций. И то, что сейчас произносят европейские лидеры, они в какой-то степени начинают сами себе противоречить. Так что в целом я, к сожалению, без оптимизма смотрю на заявления не только Габриэля, но и других европейских политиков, что ввод миротворцев (в Донбасс – ред.) может помочь снятию санкций в отношении России", – сказал эксперт.

В целом, по его словам, пока в Германии преобладают силы, поддерживающие продолжение санкционного давления на Россию.

"Если говорить о какой-то пропорции, то устойчиво, во всяком случае, на словах, за отмену санкций в бундестаге выступают две фракции – это "Альтернатива для Германии" и Левые, в сумме у них порядка 23% голосов. То есть, по сути, четвертая часть бундестага на словах выступает за отмену санкций. Но оставшиеся придерживаются той линии, которой давно уже придерживается Германия, и главные здесь – ХДС и СДПГ. Так что пока тон задает канцлер Германии Ангела Меркель. А она занимает довольно последовательную позицию: не реализуются Минские соглашения – значит, не отменяются санкции в отношении России. На мой взгляд, в целом ЕС заинтересован в отмене санкций, но он слишком однобоко смотрит на минский процесс", – заключил Николай Топорнин.

ЕС ввел санкции против России в 2014 году на фоне украинского конфликта. Москва приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. В последнее время представители стран – участниц Евросоюза все чаще призывают к отмене ограничений, но европейские политики увязывают этот вопрос с реализацией Минских соглашений. При этом Москва многократно отмечала, что она не является ни стороной этих договоренностей, ни участницей конфликта на востоке Украины.

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