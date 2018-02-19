Эксперт объяснил, почему фильм "Три билборда…" стал лучшим по версии BAFTA

Британская киноакадемия BAFTA выбрала лучший фильм. В эфире радио Sputnik эксперт Илья Радаев высказал мнение, что кинодрама режиссера Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" возьмет не только премию BAFTA.

Картина режиссера Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" стала лауреатом премии Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA) в номинации "Лучший фильм".

Церемония вручения наград прошла в воскресенье, 18 февраля, в Королевском "Альберт-холле".

Криминальная драма повествует об истории американки Милдред Хейс, которая пытается добиться возобновления расследования уголовного дела об изнасиловании и убийстве своей дочери. Чтобы привлечь к своей проблеме внимание правоохранительных органов и общественности, главная героиня арендует три рекламных щита на окраине города, где размещает призыв к главному шерифу.

Кинокартина, претендовавшая на победу в девяти номинациях, взяла премии в пяти категориях, в частности за лучший фильм и лучший британский фильм. Премии за лучшую женскую роль удостоилась 60-летняя американская актриса Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая главную героиню. Приз за лучшую мужскую роль второго плана достался Сэму Рокуэллу за роль офицера Диксона. Сценарий ленты удостоился звания "Лучший оригинальный сценарий".

В эфире радио Sputnik редактор сайта film.pro Илья Радаев высказал мнение о том, что помогло фильму взять наибольшее количество наград британской киноакадемии.

"Какие фильмы окажутся в пуле фаворитов этого сезона наград – это всегда немного загадка. Потому что понятно – хороших фильмов гораздо больше. Но как-то так сложилось, что этот фильм стал одним из них. У фильма была премьера на престижном Венецианском кинофестивале. Мартин Макдонах – прекрасный режиссер, у него играют прекрасные актеры – Фрэнсис Макдорманд и Сэм Рокуэлл, которые, скорее всего, и "Оскар" получат, а не только премию BAFTA. Фильм стал хитом на родине и у нас – он вышел в прокат и собрал больше 100 миллионов рублей. Так что когда премию получает хороший фильм, то и не жалко", – сказал Илья Радаев.

Британская академия кино и телевизионных искусств – независимая благотворительная организация, которая поддерживает, развивает и пропагандирует кино, определяя и награждая лучшие произведения кино- и телеискусства. Премия BAFTA – престижная кинонаграда Великобритании.

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