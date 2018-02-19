Эксперт объяснил, почему фильм "Три билборда…" стал лучшим по версии BAFTA

Картина режиссера Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" стала лауреатом премии Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA) в номинации "Лучший фильм".
Церемония вручения наград прошла в воскресенье, 18 февраля, в Королевском "Альберт-холле".
Кинокартина, претендовавшая на победу в девяти номинациях, взяла премии в пяти категориях, в частности за лучший фильм и лучший британский фильм. Премии за лучшую женскую роль удостоилась 60-летняя американская актриса Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая главную героиню. Приз за лучшую мужскую роль второго плана достался Сэму Рокуэллу за роль офицера Диксона. Сценарий ленты удостоился звания "Лучший оригинальный сценарий".
В эфире радио Sputnik редактор сайта film.pro Илья Радаев высказал мнение о том, что помогло фильму взять наибольшее количество наград британской киноакадемии.
"Какие фильмы окажутся в пуле фаворитов этого сезона наград – это всегда немного загадка. Потому что понятно – хороших фильмов гораздо больше. Но как-то так сложилось, что этот фильм стал одним из них. У фильма была премьера на престижном Венецианском кинофестивале. Мартин Макдонах – прекрасный режиссер, у него играют прекрасные актеры – Фрэнсис Макдорманд и Сэм Рокуэлл, которые, скорее всего, и "Оскар" получат, а не только премию BAFTA. Фильм стал хитом на родине и у нас – он вышел в прокат и собрал больше 100 миллионов рублей. Так что когда премию получает хороший фильм, то и не жалко", – сказал Илья Радаев.
Британская академия кино и телевизионных искусств – независимая благотворительная организация, которая поддерживает, развивает и пропагандирует кино, определяя и награждая лучшие произведения кино- и телеискусства. Премия BAFTA – престижная кинонаграда Великобритании.
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