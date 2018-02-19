Политический аналитик: Запад действительно боится Украину

В Киеве рассказали о "страхе" Европы перед Украиной. В эфире радио Sputnik политический аналитик Владислав Гулевич высказал мнение, что на Западе прекрасно понимают, чем грозит разгул радикального национализма и криминала.

Европа все больше боится Украину из-за ее неспособности соблюсти Минские соглашения. С таким заявлением выступил украинский предприниматель, депутат Верховной рады и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире программы "Кто кому Рабинович" на канале "112 Украина".

Депутат отметил важность Минских соглашений, добавив, что для них не существует альтернативы, и на Киев, по его мнению, будет оказываться давление, чтобы эти соглашения соблюдались.

Также Рабинович выразил мнение, что на Западе опасаются ситуации на Украине.

"Европейцы все больше и больше боятся Украину, все больше и больше боятся конфликтов – все хотят уже закончить. Американцам нужна дипломатическая победа. Мы не даем им ни одного, ни другого, ни третьего", – сказал он.

Кроме того, депутат предположил, что может случиться, если Киев будет продолжать пренебрегать Минскими соглашениями.

"Это кончится тем, что они начнут давить на нас иначе: они начнут снимать санкции, они начнут делать и то, и другое. Это всем понятно. Я не знаю, почему наши политики, если они такие еще остались, не могут в этом сложном процессе разобраться", – посетовал Рабинович.

В эфире радио Sputnik политический аналитик, публицист Владислав Гулевич высказал мнение, что на Западе прекрасно понимают, чем грозит разгул радикального национализма и криминала на Украине.

"Запад действительно боится Украину, поскольку она является нестабильным и непредсказуемым соседом, где политический бал правят националистические группировки и просто улица. Президенту Петру Порошенко многие националистические группировки неподвластны, они ведут свою автономную жизнь. И чем это обернется, на Западе хорошо понимают. Кроме того, не только в политическом смысле Украина является нестабильной, но и в криминально-экономическом смысле. Например, введение безвиза с Украиной добавило много проблем польским пограничникам: на украинско-польской границе регулярно изымаются наркотики, нелегальные товары, контрабанда и оружие. В польской прессе в 2017 году вышла статья, которая так и была озаглавлена: "Украинское оружие убивает поляков" – нелегальное оружие, ввезенное в Польшу, все чаще используется в криминальных разборках", – сказал Владислав Гулевич.

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