"США кое-что не учли". Эксперт о стычке из-за "ядерного чемоданчика" Трампа

СМИ узнали о стычке сотрудников спецслужб из-за "ядерного чемоданчика" президента США Дональда Трампа во время его визита в Китай. Эксперт Лев Клепацкий в эфире радио Sputnik прокомментировал инцидент.

Сотрудники китайских и американских спецслужб устроили потасовку из-за "ядерного чемоданчика" Дональда Трампа во время визита президента США в Китай в 2017 году, сообщило издание Axios со ссылкой на информированные источники.

Инцидент, как отмечает издание, произошел 9 ноября прошлого года. После того как американский лидер прошел в зал для проведения переговоров с китайским руководством, за ним попытался проследовать сотрудник с "ядерным чемоданчиком", который обычно всегда сопровождает президента США. Однако охранник с принимающей стороны не позволил ему пройти. Представители американской делегации вызвали главу аппарата Белого дома Джона Келли, решительно направившегося в зал со словами "мы заходим".

"Потом произошла суматоха. Китайский офицер безопасности схватил Келли, но Келли сбросил его руку, а затем агент Секретной службы США схватил китайского сотрудника и повалил его на землю", – подчеркивает Axios.

Издание утверждает, что сотрудники китайских спецслужб в ходе потасовки "не получили доступ к ядерному чемоданчику и даже не дотронулись до него".

Профессор Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий в эфире радио Sputnik прокомментировал данный инцидент.

"Насколько я знаю из практики, обычно все заранее согласовывается, заранее все обговаривается протоколом. Не то что эти люди (с "ядерным чемоданчиком" – ред.) идут по пятам своего шефа, но находятся в достаточной близости. Что касается данного случая, то для США характерно такое "нагленькое", мягко выражаясь, поведение. Возможно, это недоработка протокола, либо такое прощупывание почвы – "проглотят" ли это хозяева. Если сработает этот шантаж, то они (американцы – ред.) и дальше себя будут так вести, а если не сработает, значит, будут вынуждены действовать в рамках протокола", – сказал Лев Клепацкий.

Однако, по его словам, американцы в данном случае не учли одной вещи.

"С китайцами опасно себя так вести, они спуску не дадут. Это не какая-то из восточноевропейских стран, где американцы открывают двери ногой. Вполне возможно, что будет какая-то нота протеста или устно будет выражена неудовлетворенность поведением американцев", – считает эксперт.

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