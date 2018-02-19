"США кое-что не учли". Эксперт о стычке из-за "ядерного чемоданчика" Трампа

Сотрудники китайских и американских спецслужб устроили потасовку из-за "ядерного чемоданчика" Дональда Трампа во время визита президента США в Китай в 2017 году, сообщило издание Axios со ссылкой на информированные источники.
"Потом произошла суматоха. Китайский офицер безопасности схватил Келли, но Келли сбросил его руку, а затем агент Секретной службы США схватил китайского сотрудника и повалил его на землю", – подчеркивает Axios.
Издание утверждает, что сотрудники китайских спецслужб в ходе потасовки "не получили доступ к ядерному чемоданчику и даже не дотронулись до него".
Профессор Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий в эфире радио Sputnik прокомментировал данный инцидент.
"Насколько я знаю из практики, обычно все заранее согласовывается, заранее все обговаривается протоколом. Не то что эти люди (с "ядерным чемоданчиком" – ред.) идут по пятам своего шефа, но находятся в достаточной близости. Что касается данного случая, то для США характерно такое "нагленькое", мягко выражаясь, поведение. Возможно, это недоработка протокола, либо такое прощупывание почвы – "проглотят" ли это хозяева. Если сработает этот шантаж, то они (американцы – ред.) и дальше себя будут так вести, а если не сработает, значит, будут вынуждены действовать в рамках протокола", – сказал Лев Клепацкий.
Однако, по его словам, американцы в данном случае не учли одной вещи.
"С китайцами опасно себя так вести, они спуску не дадут. Это не какая-то из восточноевропейских стран, где американцы открывают двери ногой. Вполне возможно, что будет какая-то нота протеста или устно будет выражена неудовлетворенность поведением американцев", – считает эксперт.
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