"С больной головы на здоровую". Депутат об обвинениях НАТО по договору РСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью Bild, что Россия якобы нарушает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), и это может привести к новой ядерной гонке в Европе.
"Модернизируя свой ядерный арсенал и проводя ядерные учения, Россия рискует спровоцировать новую ядерную гонку в Европе. США, будучи участником договора РСМД, установили, что Россия нарушает его и собирается разработать, а также испытать новую ракету средней дальности. Все партнеры по НАТО встревожены", — заявил Столтенберг.
По словам Столтенберга, этот документ является "краеугольным камнем европейской безопасности", который на протяжении десятилетий обеспечивал мир в Центральной Европе.
В эфире радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил, что в ядерную гонку РФ втягиваться не собирается, но и дисбаланса сил не допустит.
"Страны блока НАТО перекладывают с больной головы на здоровую тот груз проблем, который с собой несет ДРСМД. Страны блока НАТО, в частности, США ведут достаточно хитрую политику: под видом уничтожения создают условия, которые позволяют в последующем реанимировать тот вид вооружения, который подлежит уничтожению. Мы ни в коем случае не собираемся втягиваться в гонку вооружений, но вместе с тем не можем допустить дисбаланса сил между двумя сверхдержавами. Россия полностью и неукоснительно соблюдает ДРСМД, но мы неоднократно говорили, что нужно садиться за стол переговоров и определяться: если США и блок НАТО не собираются менять свою политику хитрости и различных изощренностей, то мы должны тоже сделать соответствующие выводы", — сказал Юрий Швыткин.
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