"С больной головы на здоровую". Депутат об обвинениях НАТО по договору РСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в развязывании ядерной гонки. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik отметил, что в гонку РФ втягиваться не собирается, но и дисбаланса сил не допустит.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью Bild, что Россия якобы нарушает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), и это может привести к новой ядерной гонке в Европе.

"Модернизируя свой ядерный арсенал и проводя ядерные учения, Россия рискует спровоцировать новую ядерную гонку в Европе. США, будучи участником договора РСМД, установили, что Россия нарушает его и собирается разработать, а также испытать новую ракету средней дальности. Все партнеры по НАТО встревожены", — заявил Столтенберг.

Генсек альянса призвал Россию соблюдать договор, а также обеспечить прозрачность оборонных проектов и военных учений.

По словам Столтенберга, этот документ является "краеугольным камнем европейской безопасности", который на протяжении десятилетий обеспечивал мир в Центральной Европе.

В эфире радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил, что в ядерную гонку РФ втягиваться не собирается, но и дисбаланса сил не допустит.

"Страны блока НАТО перекладывают с больной головы на здоровую тот груз проблем, который с собой несет ДРСМД. Страны блока НАТО, в частности, США ведут достаточно хитрую политику: под видом уничтожения создают условия, которые позволяют в последующем реанимировать тот вид вооружения, который подлежит уничтожению. Мы ни в коем случае не собираемся втягиваться в гонку вооружений, но вместе с тем не можем допустить дисбаланса сил между двумя сверхдержавами. Россия полностью и неукоснительно соблюдает ДРСМД, но мы неоднократно говорили, что нужно садиться за стол переговоров и определяться: если США и блок НАТО не собираются менять свою политику хитрости и различных изощренностей, то мы должны тоже сделать соответствующие выводы", — сказал Юрий Швыткин.

Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года между СССР и США во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, включая спровоцировавшие в 1962 году Карибский кризис ракеты Р-12 и Р-14 на Кубе.

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