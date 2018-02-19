Политолог: новыми санкциями США хотят создать конкурентные преимущества

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон допустил введение новых санкций в отношении России. Политолог Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что за ограничительными мерами прослеживаются экономические интересы Вашингтона.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон допустил введение новых санкций в отношении России. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

Руководителю Госдепартамента задали вопрос, почему администрация не применяет в полной мере санкции, предусмотренные решением конгресса.

В ответ Тиллерсон пояснил, что уже предприняты некоторые шаги: в частности, на основании действующего законодательства были предотвращены несколько сделок по продаже российской военной техники.

"Мы рассматриваем еще ряд лиц, в отношении которых могут быть введены санкции", — сказал Тиллерсон.

США после обострения ситуации вокруг Украины несколько раз вводили санкции в отношении России. Список российских предприятий, в том числе оборонного сектора, а также россиян, которых коснулись ограничительные меры, регулярно пополняется по различным поводам.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что за санкциями прослеживаются экономические интересы Вашингтона.

"Тиллерсон опирается на закон, принятый американским конгрессом, о принятии мер против тех, кто противостоит США. Но за всем этим стоят экономические интересы. Они связаны – для США это характерно в целом – с созданием себе конкурентных преимуществ политическими средствами. В данном случае, мне кажется, США хотели бы усилить свои позиции, во-первых, в торговле вооружением. В январе они выпустили большой доклад, где рассыпались сами себе в комплиментах, насколько они хороши. Правда, оставили за скобками, что они сами организовали войну в Сирии и, соответственно, там возник больший спрос на вооружение. Другая сфера, где американцы хотели бы создать себе выгодные условия, это отрасль нефтедобычи и производство продуктов из нефти. Если намерения Тиллерсона будут реализованы, то, скорее всего, в этих областях – вряд ли это будет происходить в области прохладительных напитков или шоу-бизнеса", — сказал Владимир Оленченко.

В январе Минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство России и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Перечень был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), принятым в США летом 2017 года. Он не влечет автоматических ограничений против упомянутых лиц, однако подразумевает, что они могут быть введены в будущем.

В минувшую среду,14 февраля, министр финансов Стивен Мнучин заявил, что ведомство активно работает над подготовкой санкций в отношении олигархов и представителей руководства России. В пятницу спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил 13 россиянам и трем компаниям обвинения по статьям "сговор против США" и "мошенничество".

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