Мнение: тему "российского вмешательства" в США используют как "громоотвод"

Президент Дональд Трамп заявил, что США стали посмешищем в глазах России. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов высказал мнение по поводу истинных причин политического кризиса в Соединенных Штатах.

Если целью "вмешательства России" было создание раскола и хаоса в США, то она достигнута более чем убедительно, заявил президент Дональд Трамп.

"Если целью России было создать разногласия, раскол и хаос в США, то с учетом всех слушаний в комитетах, расследований и межпартийной вражды они преуспели свыше самых смелых своих ожиданий. Они надрывают животики от смеха в Москве. Америка, поумней!" — написал американский лидер в Twitter.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное следствие проводит ФБР.

В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во влиянии на выборы США, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik высказал мнение по поводу причин политического кризиса в США.

"Конечно, не Россия – причина кризиса и хаоса в США. Он носит системный объективный характер. Это следствие, с одной стороны, ошибочного политического курса, с другой стороны, тех глубинных кризисных явлений, которые существуют в экономике и политической жизни США и которые связаны с тем, что США перестают быть глобальным лидером. В основе политического кризиса – борьба разных представлений о будущей стратегии США в условиях фиаско. Это борьба сторонников глобализма с одной стороны и сторонников нового изоляционизма, стремления сосредоточить силы на внутренней жизни США с другой стороны", — сказал Владимир Шаповалов.

По его словам, тему "российского вмешательства" в США используют в качестве "громоотвода".

"Россия выступила в качестве "громоотвода", хотя понятно, что Россия не вмешивалась, не вмешивается и, очевидно, не будет вмешиваться в будущем в американские выборы. Скорее наоборот, мы можем сказать, что США – и это ни для кого не секрет – на политическом и идеологическом уровне допускают вмешательство во внутренние дела других государств и постоянно это делают. Обвинения России – это, что называется, переложить с больной головы на здоровую. Разберитесь в своих делах сами и не привлекайте Россию в качестве ложной цели в этой борьбе", — отметил политолог.

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