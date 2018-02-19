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Мнение: США не поддержат радикальный национализм на Украине в одном случае

08:5719.02.2018
(обновлено: 10:27 19.02.2018)
0135164
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкРадикалы громят здание Россотрудничества в Киеве. 18 февраля 2018Радикалы громят здание Россотрудничества в Киеве. 18 февраля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Россия призвала США не поддерживать "пещерный национализм" на Украине. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов высказал мнение о том, будет ли реакция на эти призывы в Вашингтоне.

Россия ожидает, что власти США прекратят поддерживать "пещерный национализм" на Украине и в других странах Восточной Европы, говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне. Заявление последовало после атак радикалов на здание Россотрудничества и два банка в Киеве. Как отметили в дипмиссии, такие события показывают, что это "чревато погромами, эскалацией проявлений ксенофобии и экстремизма".

В посольстве напомнили, что на следующей неделе стартует Парламентская ассамблея ОБСЕ. "У американских парламентариев будет прекрасная возможность высказаться по этому сюжету, тем более что погромом руководил их коллега — депутат Верховной Рады от "Радикальной партии" Андрей Лозовой", — говорится в заявлении.

Активисты различных националистических партий во время митинга в честь 109-летия Степана Бандеры в Киеве, Украина. 1 января 2018
© AFP 2018 / Genya Savilov
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Дипломаты подчеркнули, что радикальный национализм на Украине возведен в ранг государственной политики. "В условиях острых внутригосударственных противоречий, политической турбулентности и социальной неудовлетворенности киевские власти активно насаждают образ внешнего врага в лице России", — заявили в посольстве.

Российская сторона обратилась в ОБСЕ с требованием оперативно отреагировать на вопиющее проявление агрессивного национализма и издать срочный доклад о произошедшем, чтобы об этом "варварстве" знали все государства-участники организации.

В воскресенье, 18 февраля, члены неонацистской группировки "Организация украинских националистов"* забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве, также они побили окна в отделении украинской "дочки" Сбербанка и попытались разбить окна в здании "Альфа-банка".

В эфире радио Sputnik политолог, журналист Юрий Светов отметил, что должной реакции на эти заявления от Вашингтона вряд ли стоит ожидать.

"Ведь есть опыт, когда в ООН вносились проекты резолюций с осуждением попыток ревизии итогов Второй мировой войны, того, что в ряде стран силы, которые были союзниками гитлеровской Германии, сейчас поднимаются на щит, их символика активно используется. Но США были в числе тех стран, которые заблокировали признание этой резолюции. Соответственно, сейчас США воспринимают Украину как своего верного союзника, как некое предполье для нажима на РФ. В США на протяжении всего ХХ века существовало твердое убеждение, что одна из ключевых задач – оторвать Украину от России. Тем самым можно ослабить Россию и изолировать ее от Европы. Поэтому, что бы ни делала нынешняя власть на Украине, осуждения не будет", — сказал Юрий Светов.

Вместе с тем, он предполагает, что при некоторых условиях Вашингтон все же мог бы осудить действия Киева.

"Можно провести аналогию с тем, что случилось с Польшей – Польша поддерживала Украину во всех процессах, что происходили: и первый, и второй Майдан. Только тогда, когда действующие на Украине радикалы стали наступать на историческую правду в отношении Польши, только тогда Польша, наконец, начала предпринимать какие-то шаги в осуждении действующей власти на Украине. То же произошло с Венгрией, когда началось ущемление венгерского меньшинства на Украине. США могут как-то отреагировать, только если их интересы каким-то образом зацепят радикалы", — считает Юрий Светов.

* Запрещенная в России экстремистская организация

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