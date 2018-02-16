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Эксперт: Канада поставит Киеву винтовки? Да, так же как США – Javelin

19:1016.02.2018
(обновлено: 19:11 16.02.2018)
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© РИА Новости / Александр Мельников
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В Канаде надеются заключить с Киевом договор на перевооружение украинской армии канадскими штурмовыми винтовками. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik оценил последствия такой сделки.

Канадская компания Colt Canada надеется заключить с Киевом договор на перевооружение украинской армии своими штурмовыми винтовками. Об этом пишет National Post

Военнослужащие вооруженных сил Украины во время военных учений на Яворовском полигоне во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Украинский политик: иностранная помощь ВСУ "теряется" еще в упаковке
Производитель, как сообщается, рассчитывает поставить на Украину до 100 тысяч единиц оружия. Представитель Colt Canada Алекс Пэйн рассказал изданию, что в январе состоялась встреча с украинскими чиновниками. Эти переговоры, по словам Пэйна, положили начало процессу, который может занять до двух лет. За это время Киев должен определить точное количество и вид оружия, необходимого для украинской армии.

National Post напоминает, что в декабре 2017 года правительство Канады внесло поправки в закон об экспорте вооружения, которые позволяют продавать автоматы и другое стрелковое оружие Украине.

Ранее США одобрили план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе 35 единиц пусковых установок противотанковых ракет Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от Соединенных Штатов в 2018 году.

Россия неоднократно предостерегала от планов помощи Украине оружием, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подобные поставки не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации Минских соглашений.

Американские и украинские военные во время учений во Львовской области
© AP Photo / Evgeny Kraws
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Против поставок оружия на Украину также высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер называл этот шаг очень рискованным и контрпродуктивным.

Коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik отметил, что поставка канадского вооружения Киеву явно не будет способствовать улучшению обстановки на юго-востоке Украины.

"Как сказал руководитель канадской компании, они хотят продать Украине 100 тысяч таких винтовок, понятное дело, что с полным боекомплектом, боеприпасами и т.д. Это внесет определенный дисбаланс и будет способствовать дестабилизации обстановки на Украине. То есть это не способствует мирному процессу. Но здесь нужно учесть определенные нюансы. Во-первых, если Украина заключит договор на поставку этих винтовок, а это, скорее всего, так и будет, деньги она вживую даже не подержит. Деньги на закупку вооружений им дают американцы, и они, не попадая им (украинским властям) в руки, будут просто переведены канадской фирме, и оружие будет поставлено", – сказал Алексей Леонков.

Есть здесь, по его словам, и еще один нюанс.

"Посмотрите на историю с Javelin: американцы сказали, что поставят их, но пока в руки их украинские военные не получили. Потому что как только что-то попадает в руки украинских военных, через некоторое время это оказывается где угодно. То есть они тут же начинают это продавать: мол, от одной винтовочки не убудет, десять "джавелинчиков" куда-нибудь продадут… Американцы понимают, что эту коррупционную составляющую в рядах Вооруженных сил Украины они победить не могут. Поэтому они собирают различного рода вооружение, но передадут его Киеву не сейчас, а когда им (США) будет нужно", – сказал военный эксперт.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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