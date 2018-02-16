Эксперт: Канада поставит Киеву винтовки? Да, так же как США – Javelin

В Канаде надеются заключить с Киевом договор на перевооружение украинской армии канадскими штурмовыми винтовками. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik оценил последствия такой сделки.

Канадская компания Colt Canada надеется заключить с Киевом договор на перевооружение украинской армии своими штурмовыми винтовками. Об этом пишет National Post.

Производитель, как сообщается, рассчитывает поставить на Украину до 100 тысяч единиц оружия. Представитель Colt Canada Алекс Пэйн рассказал изданию, что в январе состоялась встреча с украинскими чиновниками. Эти переговоры, по словам Пэйна, положили начало процессу, который может занять до двух лет. За это время Киев должен определить точное количество и вид оружия, необходимого для украинской армии.

National Post напоминает, что в декабре 2017 года правительство Канады внесло поправки в закон об экспорте вооружения, которые позволяют продавать автоматы и другое стрелковое оружие Украине.

Ранее США одобрили план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе 35 единиц пусковых установок противотанковых ракет Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от Соединенных Штатов в 2018 году.

Россия неоднократно предостерегала от планов помощи Украине оружием, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подобные поставки не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации Минских соглашений.

Против поставок оружия на Украину также высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер называл этот шаг очень рискованным и контрпродуктивным.

Коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik отметил, что поставка канадского вооружения Киеву явно не будет способствовать улучшению обстановки на юго-востоке Украины.

"Как сказал руководитель канадской компании, они хотят продать Украине 100 тысяч таких винтовок, понятное дело, что с полным боекомплектом, боеприпасами и т.д. Это внесет определенный дисбаланс и будет способствовать дестабилизации обстановки на Украине. То есть это не способствует мирному процессу. Но здесь нужно учесть определенные нюансы. Во-первых, если Украина заключит договор на поставку этих винтовок, а это, скорее всего, так и будет, деньги она вживую даже не подержит. Деньги на закупку вооружений им дают американцы, и они, не попадая им (украинским властям) в руки, будут просто переведены канадской фирме, и оружие будет поставлено", – сказал Алексей Леонков.

Есть здесь, по его словам, и еще один нюанс.

"Посмотрите на историю с Javelin: американцы сказали, что поставят их, но пока в руки их украинские военные не получили. Потому что как только что-то попадает в руки украинских военных, через некоторое время это оказывается где угодно. То есть они тут же начинают это продавать: мол, от одной винтовочки не убудет, десять "джавелинчиков" куда-нибудь продадут… Американцы понимают, что эту коррупционную составляющую в рядах Вооруженных сил Украины они победить не могут. Поэтому они собирают различного рода вооружение, но передадут его Киеву не сейчас, а когда им (США) будет нужно", – сказал военный эксперт.

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