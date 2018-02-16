В Сочи завершился Российский инвестиционный форум – основная площадка для продвижения инвестиционных возможностей регионов. В рамках мероприятия заместитель министра финансов РФ Илья Трунин поделился с радио Sputnik планами ведомства.

В Сочи 15-16 февраля прошел Российский инвестиционный форум – основная площадка для продвижения инвестиционных возможностей регионов и презентации экономического потенциала России в целом. В эфире радио Sputnik заместитель министра финансов России Илья Трунин высказал мнение, что в России постепенно будет отменен налог на движимое имущество. Кроме того, он считает, что полномочия региональных властей в вопросе налогообложения должны быть расширены.

"Нам кажется, что мы должны расширять налоговые полномочия субъектов, особенно в части "региональные сборы". Например, туристический сбор – это не просто какая-то дополнительная налоговая нагрузка, это расширение налоговых полномочий регионов. Когда регион сам имеет возможность регулировать такие элементы налогообложения, он гораздо более ответственно относится к своим доходам. Так, у нас принят закон о курортном сборе. И сейчас, наверное, нет препятствий для того, чтобы распространить его на другие субъекты", – сказал Илья Трунин.

Замглавы Минфина: нужно расширять полномочия регионов Your browser does not support HTML5 audio

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