"Блеф Грибаускайте". Политолог о словах президента Литвы про "Искандеры"

"Российская угроза" затрагивает половину Европы, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте. Об этом, как сообщает Sputnik Литва, политик рассказала в интервью польским СМИ.
По ее мнению, "угроза" со стороны Москвы выросла после размещения ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" в Калининградской области, и теперь затрагивает уже половину столиц Европы.
Президент также вспомнила о недавних российских учениях "Запад-2017" вблизи литовских границ. По ее словам, это были "агрессивные наступательные маневры".
"Они (учения) продемонстрировали готовность России концентрировать большой военный потенциал на нашей границе – не только литовской, но и всех стран Балтии. Учения "Запад-2017" также показали, что Россия в течение 48 часов готова развернуть атаку через границу со странами НАТО: в странах Балтии, Польше и даже арктическом регионе", – заявила Грибаускайте.
В эфире радио Sputnik политолог Александр Коньков отметил, что президент Литвы придерживается уже знакомой стратегии.
"Даля Грибаускайте всю свою президентскую карьеру, как в Литве, так и в институциях ЕС, сделала именно на русофобской риторике, на выпадах в адрес России, на формировании образа врага из России, на постулировании разного рода угроз и проблем, которые якобы исходят из России. Все это масштабируется, пропагандируется в ЕС, при этом никаких поводов для этого не существует. Поэтому ее заявления имеет смысл рассматривать на двух уровнях: внутриполитическом – в преддверии скорых президентских выборов в Литве, и на уровне внутриевропейской риторики. Это такой блеф, своего рода стратегия, имидж этого политика – выстраивать свою повестку, что называется, от противного – пугать Россией своих избирателей, коллег, партнеров по европейскому сообществу", – сказал Александр Коньков.
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