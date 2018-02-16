Военный эксперт о претензиях к комплекту "солдат будущего": наивно и смешно

"Ростех" ответил на обвинения в плагиате боевой экипировки. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец высказал мнение, что подобные обвинения могут быть элементом конкурентной борьбы.

Схожесть перспективной экипировки российского солдата с броней из компьютерной игры Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier объясняется тем, что обмундирование будущего призвано решать одни и те же задачи. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе корпорации "Ростех".

Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем Twitter опубликовал изображения разработанной в "Ростехе" экипировки "солдата будущего". Пользователи Сети отметили сходство с персонажем из игры.

"Говоря упрощенно, образы солдат будущего, которые мы видим сейчас в фантастике, – это тот идеал, к которому движутся абсолютно все, который в перспективе будет воплощен не в 3D-графике, а в реальности", – считают в корпорации.

Там отметили, что разрабатываемая в разных странах экипировка призвана решать одни и те же задачи: хорошо защищать бойца, умножать его возможности на поле боя, позволять ему лучше слышать, видеть и ориентироваться.

"Исходя из этого сформировался устойчивый набор элементов снаряжения. Он повторяется не только в военных разработках, но и в компьютерных играх, фантастических фильмах", – заявили в "Ростехе".

В корпорации отметили, что опубликованное корректно, но является лишь концептом, поскольку реальный облик экипировки засекречен.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец высказал мнение, что обвинения в плагиате могут быть элементом конкурентной борьбы.

"В разговоры о том, что наши, мол, "слямзили" экипировку, примешивается политическая провокация, а может быть, и зависть. Потому что в этой области в мире идет постоянная конкуренция, а конкуренты, безусловно, пытаются друг другу подставить подножку. Мне кажется, что сегодня один из таких провокационных слухов как раз запущен. Но я даже рад, что кто-то усмотрел в нашей амуниции "солдата будущего" признаки некоего фантастического солдата. Наш российский солдат и без комплекта является фантастическим по своему мужеству и профессионализму. Все эти разговоры о совпадениях для специалистов выглядят наивными и смешными. Есть боец, которого надо защитить на поле боя. Как тут без бронежилета обойдешься? Он есть во всех боевых комплектах в мире. Если Россия в своем комплекте "Ратник" использует бронежилет (кстати, из очень любопытных материалов), то это значит, что мы кого-то копируем? Тогда получается, что все в мире друг друга копируют", – сказал Виктор Баранец.

Он рассказал о работе над экипировкой в России.

"В России уже очень давно разрабатывается комплект "солдата будущего" – боевая экипировка "Ратник". Совсем недавно в Минобороны объявили, что экипировку дополнят два новых "Калашникова" – Ак-12 и Ак-15. Сейчас разрабатывается комплект с экзоскелетом, который умножает физические возможности военнослужащего. Хочу отметить, что наш комплект будет стоить дешевле иностранных аналогов – в пределах 12-15 тысяч долларов, и это – по самому строгому счету. А сейчас поставлена задача еще снизить стоимость без ущерба качеству. Над этим сейчас наша военная наука работает", – отметил военный эксперт.

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