Эксперт: США проигрывают России конкуренцию на рынке Латинской Америки

Пентагон испугался "критической угрозы" связей России с Латинской Америкой. В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Дмитрий Бурых выразил мнение, что США не могут смириться с конкуренцией в регионе, который они считают своим "задним двором".

Глава Южного командования ВС США адмирал Курт Тидд заявил, что связи Москвы с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой могут представлять "критическую угрозу" для США.

Выступая в профильном комитете сената, Тидд сообщил, что расширяющееся присутствие России в портах Кубы, Никарагуа и Венесуэлы позволяет Москве собирать разведывательную информацию.

"Надежные взаимоотношения с этими тремя странами предоставляют России региональную платформу, нацеленную на объекты и активы США и их партнеров", – заявил Тидд.

По его словам, такое присутствие РФ "в конечном итоге может перейти от уровня регионального "вредителя" до критической угрозы США".

В эфире радио Sputnik заместитель руководителя Центра США, Канады и Латинской Америки РИСИ Дмитрий Бурых обратил внимание на целый ряд заявлений из Вашингтона, в которых не скрывается озабоченность по поводу наращивания военно-технического сотрудничества России со странами региона.

"Вспомним выступление (госсекретаря США Рекса) Тиллерсона в Техасском университете перед его недавним визитом в Латинскую Америку. Тогда он фактически назвал Россию и Китай "имперскими" державами с "хищническими" интересами – мол, Россия представляет определенную угрозу из-за наращивания экспорта вооружений в Латинскую Америку. То есть де-факто он говорил, что военно-техническое сотрудничество России со странами региона представляет угрозу для США. И последние заявления американских официальных лиц подтверждают, что США не намерены мириться с конкуренцией в регионе, который они считают своим "задним двором", что они будут применять методы, чтобы выдавить Россию и Китай с того рынка, где они считают себя полноправными хозяевами", – сказал Дмитрий Бурых.

По его словам, Вашингтон чувствует себя некомфортно.

"За последние полтора десятка лет Россия действительно увеличила объемы военно-технического сотрудничества в Латинской Америке. Помимо традиционных клиентов, у нас появились новые: Аргентина, Бразилия, Венесуэла, а Куба продолжает оставаться нашим традиционным партнером. Понимая это, а также на фоне того, что Китай нарастил свое присутствие и военно-техническое сотрудничество в Латинской Америке, Вашингтон начинает чувствовать себя некомфортно. Там понимают, что конкурентную борьбу на этом достаточно сложном рынке они начинают проигрывать", – отметил Дмитрий Бурых.

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